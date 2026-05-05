FOTO: Holivudas zvaigznes grandiozajā modes pasākumā “Met Gala” pārsteidz ar gandrīz neatpazīstamiem tēliem

No pasaku kleitām līdz mākslas instalācijām: "Met Gala 2026" spilgtākie tēli
Modes pasaules lielākā nakts "Met Gala" arī šogad pulcēja kino, mūzikas un modes spožākās zvaigznes, kuras uz sarkanā paklāja centās pierādīt, ka mode var būt īsta māksla. Dažiem tas izdevās eleganti un iespaidīgi, citiem — mazliet dīvaini, pārspīlēti vai pat biedējoši.
Šogad Met muzeja izstāde “Costume Art” un vakara ģērbšanās kods “Fashion as Art” kļuva par atspēriena punktu slavenību tērpiem, kas bija mākslinieciski, interesanti, rūpīgi pārdomāti un dažos gadījumos arī mazliet biedējoši.
Ikgadējais pasākums tiek rīkots, lai vāktu līdzekļus Metropolitēna mākslas muzeja Kostīmu institūtam, savukārt slavenībām, kā arī modes namiem tā ir iespēja ļauties īstai vizuālai izrādei.
Brodvejas zvaigzne ar zeltaino balsi Džošua Henrijs piešķīra vakaram vēl vairāk drāmas, atklājot sarkano paklāju ar dziesmas “I Wanna Dance With Somebody” izpildījumu kopā ar grupu un dejotājiem uz Met muzeja ikoniskajām kāpnēm.
Viesu saraksts šogad bija īpaši zvaigžņots — pasākuma līdzpriekšsēdētāju vidū bija popzvaigzne Bejonse, aktrise Nikola Kidmena, tenisa zvaigzne Venusa Viljamsa un žurnāla “Vogue” globālā redakcionālā direktore Anna Vintūra.
Kameru priekšā pozēja vesela slavenību parāde, tostarp Naomi Osaka, Andžela Baseta, Madonna un Sabrina Kārpentere. Dažas pazīstamas sejas — Bad Bunny, Heidija Kluma un Keitija Perija — bija gandrīz neatpazīstamas, tik nopietni viņas bija pievērsušās “kostīmu” tēmai.