Anete Bērtule. (foto: kadrs no video).
TV
Šodien 11:46
Žurnāliste Anete Bērtule paziņo, ka atvadās no televīzijas ētera
Latvijas Televīzijas (LTV) ēteru uz kādu laiku atstās raidījuma "Šodienas jautājums" vadītāja Anete Bērtule.
"Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, priecīgus arī jums svētkus," pēc raidījuma 30. aprīlī sacīja žurnāliste.
"Bet šoreiz nesolīšu, kā ierasts, ka tiksimies pēc tiem, ir gaidāmas skaistas pārmaiņas, tāpēc no ētera es uz kādu laiku atvados," sacīja Bērtule.
"Patiešām no sirds paldies jums par atbalstu un labajiem vārdiem šo nu jau sešu sezonu garumā, paldies arī par ierosinājumiem un kritiku. Un, galvenais, paldies, ka skatījāties," teica žurnāliste.
"Raidījums jau nekur nepazūd – jautājumu, ko tajā apspriest, visticamāk, kļūs arvien vairāk, tāpēc palieciet arī turpmāk kopā ar LTV, "Šodienas jautājumu", un kaut kad jau atkal tiksimies ēterā. Pagaidām visu labu."