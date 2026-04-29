FOTO: ar īpašu modes skati eleganti aizvadīta filmas "Sātans Pradas brunčos 2" pirmizrāde

"Sātans Pradas brunčos 2" pirmizrāde
Rīgā, "Forum Cinemas" aizvadīta filmas "Sātans Pradas brunčos 2" pirmizrāde un tirdzniecības centra "Stockmann" modes skate.
Trešdien, 29. aprīlī, tirdzniecības centrā "Stockmann" norisinājās īpašs modes vakars, kas pulcēja gan modes mīļotājus, gan kino entuziastus. Pavisam ekskluzīvi tika atklāta filmas "Sātans prada brunčos 2" pirmizrāde, un viesi tika aicināti izbaudīt modes tendences, kas sakrita ar kino uzburto pasauli.
Vakara viesiem bija iespēja apskatīt pavasara modes kolekcijas, kuras prezentēja stiliste Sintija Selicka-Uzāne. Par pasākuma muzikālo noskaņu rūpējās MC un DJ Ella, kas nodrošināja patīkamu atmosfēru visas vakara garumā.
Tāpat viesi tika izklaidēti ar ekskluzīviem "welcome" dzērieniem un baudīja īpašu kino iedvesmotu pieredzi, kas bija lielisks ievads gaidāmajai filmai. Pasākuma apmeklētājiem tika ieteikts ievērot dress code – "Devil Wears Prada", kas lieliski atbilda gan pasākuma noskaņai, gan modes vakara tēmai.
Jau ziņots, ka ir pagājuši divdesmit gadu kopš kino skatītāji pirmo reizi uz ekrāna sastapa Mirandu, Endiju, Emīliju un Naidželu – tagad Merila Strīpa, Anna Hetaveja, Emīlija Blanta un Stenlijs Tuči atgriežas modes žurnāla “Runway” ofisā, kā arī savās ikoniskajās lomās, lai ar modi pārņemtajās Ņujorkas ielās priecētu skatītājus studijas “20th Century Studio” jaunākajā grāvējā “Sātans Pradas brunčos 2”.
Piedzīvojusi fenomenālus panākumus 2006. gadā, pirmā filma ieguva teju kulta statusu un kļuva par modes noteicēju veselai paaudzei. Par turpinājumu tika spriests jau tūlīt pēc pirmās filmas iznākšanas, taču filmas veidotājiem likās, ka stāsts ir izstāstīts, filmas personāži katrs aizgāja savu ceļu un, bez viņu atkalapvienošanas, turpinājumam nebūtu nekādas jēgas.