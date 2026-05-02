Par ko strīdas Makolijs Kalkins un Brenda Songa? Stāsta viņi paši
Amerikāņu aktrise Brenda Songa atklāti pastāstījusi par savu ikdienu kopā ar filmas “Viens pats mājās” zvaigzni Makoliju Kalkinu.
Makolijs Kalkins un Brenda Songa saderinājās 2022. gadā, pārim ir divi kopīgi dēli. Taču izrādās, ka pāra lielākie strīdi nav par bērniem vai karjeru, bet gan par videospēli “Mario Kart”. 22. aprīlī Songa piedalījās “You Tube” šovā “Cosmo Goes Deep”, kur vaļsirdīgi atzinās, ka abi ar Kalkinu kļūst par vissīvākajiem konkurentiem, kad gultā kopā spēlē šo video spēli.
“Mēs kļūstam tādi kā nedaudz dusmīgi viens uz otru — piemēram, ja kāds mani apdzen vai pēdējā brīdī uzvar. Tas droši vien ir visniecīgākais iemesls par ko mēs strīdamies,” viņa atklāja.
Šī atzīšanās piešķir rotaļīgu nokrāsu attiecībām, kas aizsākās 2017. gada jūnijā filmas “Changeland” uzņemšanas laukumā. Jau nākamajā mēnesī abi redzēti kopā sabiedrībā kā pāris. Viņu pirmais kopīgais dēls pasaulē nāca 2021. gadā. Pēc vairāk nekā četru gadu attiecībām, Kalkins un Songa 2022. gada janvārī saderinājās un šajā pašā gadā kļuva par otra dēla vecākiem.
Brenda Songa bieži dēvējusi Kalkinu par savu “vienradzi”, sakot, ka viņu īpašā saikne padarījusi attiecības vēl stiprākas. Savukārt Kalkins intervijā žurnālam “Cosmopolitan” savu dzīvesbiedri raksturojis kā cilvēku, kuram viņš uzticas “līdz pat kaulu smadzenēm”.
Ja neskaita lielo sāncensības garu, spēlējot videospēli, Brenda raksturo, ka viņas attiecības ar Kalkinu ir balstītas kopīgās interesēs — no ēst gatavošanas līdz sportam — un dziļā savstarpējā uzticībā. “Viņš saprot manu darbu. Mēs varam runāt par futbolu, par basketbolu, kopā gatavot ēst. Es uzskatu, man ir ļoti paveicies,” viņa sacīja intervijā “Access Hollywood”.