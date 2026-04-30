"Tas ir man tāds neizsapņotais sapnis," - modele Ieva Lagūna cer kļūt par vecmāti
Latviešu modele Ieva Lagūna sākusi jaunu dzīves posmu - viņa mācās par dūlu, apgūstot zināšanas, kas ļaus sniegt atbalstu sievietēm bērna gaidīšanas, dzemdību un pēcdzemdību laikā.
Dūlu apmācības ir speciāla izglītība, kas sagatavo cilvēkus sniegt emocionālu, informatīvu un praktisku atbalstu grūtniecēm un jaunajām mātēm, fokusējoties uz sievietes izprašanu, komforta nodrošināšanu, neizmantojot medicīniskus rīkus. Motivācija sākt šos kursus ir Lagūnas pašas dzemdību pieredzes, kuras nebija tādas, kā sākumā plānots. Žurnālam "Kas Jauns" Ieva stāsta, ka plānojusi mājdzemdības, jo gribēja vienkārši izjust savu ķermeni, ticēja, ka ķermenis tieši tam ir radīts. Tomēr tā gluži nenotika.
Dūlu apmācības Ieva uzsāka neilgi pirms tam, kad palika stāvoklī ar otro bērniņu. Liela motivācija bijusi mīlestība pret bērniem un sievietēm, jo pati ir vēlējusies kļūt par bērnu ārsti. “Es joprojām neesmu atmetusi ideju kļūt par vecmāti, tas ir man tāds neizsapņotais sapnis. Bet dūlu apmācības noteikti ir labs sākums,” ir pārliecināta Lagūna.
35 gadus vecā Ieva Lagūna uzsver, ka pieredze starptautiskajā modes vidē iemācījusi novērtēt ķermeņa spēku un sagatavotību: “Es piedzīvoju to, ko nozīmē, ka tev ir dabas dots labs ķermenis. Un viss norit ļoti labi. Un piedzīvoju arī to, ko nozīmē, kad šī garantija beidzas.” Sagatavošanās dzemdībām, viņasprāt, ir tikpat svarīga kā sagatavošanās modeles darbam – sagatavotība ietekmē procesu. Ieva pieredzējusi, ka dažas topošās māmiņas vairāk uztraucas par saviem izmēriem nekā par veselību un bērniņa labklājību, un tas, viņasprāt, ir ļoti skumji.
Latvija šajā jomā vēl ir ceļa sākumā, un, pēc Ievas domām, pagaidām trūkst plašas informācijas, cik svarīgs ir dūlas atbalsts laikā, kad pasaulē ierodas jauna dzīvība. “Dūla nav medicīnas personāls, neiejaucas mediķu darbā un nepieņem lēmumus ģimenes vietā. Dūla sniedz atbalstu visai ģimenei, sekojot līdzi visam grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību procesam un saglabājot pilnīgu konfidencialitāti starp klienti un dūlu,” skaidro Lagūna.