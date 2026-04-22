Šodien 22:23
Miris iemīļotā televīzijas šova "Noliktavu kari" zvaigzne Darels Šīts
67 gadu vecumā miris televīzijas šova "Noliktavu kari" zvaigzne Darels Šīts. Viņš, visticamāk, pats izdarīja sev šāvienu galvā, raksta TMZ.
Policija trešdien ap pulksten diviem naktī saņēma izsaukumu par mirušu personu. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēta personas nāve.
Darelu pagātnē skāra nopietnas veselības problēmas - viņš pārdzīvoja sirdslēkmi.
Darels kļuva atpazīstams pēc filmēšanās raidījumā "Noliktavu kari", kur viņš kopumā piedalījās 163 sērijās.