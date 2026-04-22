Olimpietis Kristers Aparjods kļuvis par policistu
Kamaniņu braucējs Kristers Aparjods, kas Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs šogad ieguva augsto 4. vietu, nu saviem sasniegumiem pievienojis vēl vienu nozīmīgu lomu – viņš absolvējis Valsts policijas koledžu.
Žurnālam "Kas Jauns" Kristers atzīst, ka doma par studijām policijas koledžā radusies negaidīti, tomēr tās pamatā bijušas skaidras vērtības. “Kā sportists es ļoti augsti vērtēju “godīgās spēles” principus – taisnīgumu, disciplīnu un cieņu pret noteikumiem.” Viņš norāda, ka tieši šīs īpašības viņu motivējušas izvēlēties apgūt policista profesiju, uzsverot, ka vēlme nodrošināt taisnīgumu un dot ieguldījumu sabiedrības drošībā bijusi izšķiroša.
Aparjodam Valsts policijas koledžas absolvēšana nozīmē daudz vairāk nekā tikai diplomu. “Esmu lepns, ka man ir iespēja uzvilkt policijas formu un pārstāvēt savu valsti vēl citā formātā, nekā ierasts,” viņš saka. Zvēresta vārdi “Gods kalpot Latvijai” viņam nav sveši arī sportista karjerā: “Līdzīgas sajūtas man ir, arī stāvot uz goda pjedestāla, kad pārstāvu Latvijas sportu starptautiskās sacensībās.”
Studijas koledžā Aparjods vērtē kā kvalitatīvas, īpaši izceļot praktisko pieredzi un profesionālās prasmes. Runājot par nākotni, sportists ir pārliecināts, ka savu dzīvi grib saistīt arī ar policijas darbu. Tomēr šobrīd prioritāte joprojām ir profesionālais sports, jo 28 gadus vecais sportists plāno turpināt startēt sacensībās un pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī. Vienlaikus viņš nenoliedz, ka redz savu nākotni arī policijas darbā, pievienojoties kādai no Valsts policijas struktūrvienībām.