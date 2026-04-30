Latvijas Radio leģenda Māra Eglīte jau gandrīz 50 gadu ir laulībā ar savu Ģirtu. Kāds ir viņu attiecību noslēpums?
Latvijas Radio ikona Māra Eglīte ir sieviete, kuras klātbūtnē rodas sajūta - viņa zina kaut ko būtisku par dzīvi. Jau 46 gadus Māra strādā Latvijas Radio un 21 no tiem vada arī Radioteātri. Jau 48 gadus viņa ir laulībā ar savu vīru Ģirtu.
Šajos gados uzkrātā dzīvesgudrība ļauj Mārai Eglītei vienkārši, bet trāpīgi runāt par attiecībām, dzīvesveidu un skaistumu. Māra žurnālam "Kas Jauns" neslēpj, ka ilgas laulības pamatā nav romantiski ideāli. Viņasprāt, svarīgākais ir kas cits: “Māka nav apprecēties. Māka ir nodzīvot dzīvi kopā.” Viņa uzsver, ka attiecībās būtiska ir spēja izvēlēties, kam pievērst uzmanību. Reizēm tas nozīmē arī apzināti “nedzirdēt” lietas, kas varētu radīt liekus konfliktus. Tā nav vienaldzība, bet gan dzīves laikā apgūta prasme saglabāt mieru. Ikdienā tas izpaužas vienkārši – ja vīrs pasaka ko nevajadzīgu vai lieki asu, viņa bez emocijām var pārjautāt: “Ko tu teici?” Un spriedze izgaist, vēl pirms tā pāraug strīdā.
Nejaušais bildinājums
Viņu laulības sākums gan nebija kā no romantiskas filmas. Nebija ne ziedu, ne svinīga bildinājuma. Viss notika pavisam vienkārši. Kādu dienu Ģirts mierīgi pajautājis: “Kā tu domā – kā būtu, ja mēs apprecētos?” Māras atbilde bija tikpat neuzspiesta: “Nu, var jau pamēģināt.” Šis vieglais, gandrīz ironiskais “pamēģināt” kļuva par pamatu laulībai, kas ilgst jau gandrīz pusgadsimtu. Tieši šajā vienkāršībā arī slēpjas viņu attiecību spēks – bez dramatizēšanas, bet ar patiesu pieņemšanu un kopīgu dzīvi.
Skaistuma noslēpums
Gadu gaitā abi ir izvēlējušies apzinātu un veselīgu dzīvesveidu. Māra atklāj: “Mēs nelietojam alkoholu.” Viņas vīrs pirms vairāk nekā 20 gadiem vienā dienā atteicies gan no smēķēšanas, gan alkohola – vienkārši pieņemot lēmumu. Aiz tā gan stāvēja arī nopietni veselības apsvērumi, tostarp sirds operācija. Savukārt Mārai šī izvēle ir dabiska: viņa varētu lietot alkoholu, bet vienkārši nejūt tādu vajadzību. Arī jaunības eksperimenti ar smēķēšanu palikuši pagātnē – vairāk kā mēģinājums iekļauties, nevis īsts ieradums. Neraugoties uz gadiem, Māra saglabājusi dabisku šarmu un sievišķību. Viņas pieeja skaistumkopšanai ir vienkārša, bez sarežģītiem rituāliem vai injekcijām. Viņa iedvesmojusies no aktrises Elzas Radziņas savulaik teiktā: “Mans vienīgais kosmētikas līdzeklis ir ūdens un Nivea krēms.” Arī Māras ikdiena balstās līdzīgā filozofijā: “Man ir krēms, eļļa, un viss.” Bez dārgiem līdzekļiem un liekas sarežģītības.