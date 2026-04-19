“Sudden Lights” koncertā Valmierā izskan romantisks bildinājums uz skatuves
“Sudden Lights” koncertā Valmierā izskan romantisks bildinājums uz skatuves.
“Sudden Lights” koncertā Valmierā izskan romantisks bildinājums uz skatuves

Sestdien, 18. aprīlī, Valmierā grupas “Sudden Lights” koncerts izvērtās īpaši emocionāls kādam pārim – uz skatuves izskanēja publisks bildinājums.

“Sudden Lights” koncertā Valmierā izskan romantisk...

Koncertā Valters kāpa uz skatuves, lai visu klātesošo priekšā lūgtu savas mīļotās Kitijas roku. Zālē valdīja īpaši saviļņojoša atmosfēra, un brīdī, kad Kitija atbildēja ar “jā”, skatītāji uzsprāga skaļās ovācijās.

Pēc romantiskā notikuma grupa “Sudden Lights” izpildīja dziesmu “Mūsu mīlestība”, vēl vairāk pastiprinot emocionālo noskaņu koncertā.

Jau ziņots, ka pēc izpārdotā koncerta “Xiaomi Arēnā” grupa “Sudden Lights” izziņojusi papildu koncertus reģionos – Valmierā un Liepājā. Koncerts Liepājā notiks 2. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā.

