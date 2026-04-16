ASV ministrs atkal pamatīgi samulsina sabiedrību: viņa biogrāfijā atklājas savāda epizode ar jenotu
ASV veselības ministrs Roberts F. Kenedijs juniors atkal licis sabiedrībai pārsteigumā ieplest acis — šoreiz ar atklāsmēm no savas jaunākās biogrāfijas, kurās netrūkst ne dīvainības, ne melnā humora.
Jaunajā Izabelas Vinsentas grāmatā “RFK Jr.: The Fall and Rise” publicēts fragments no viņa dienasgrāmatas, kurā aprakstīta pavisam savāda epizode par sastapšanos ar uz ceļa notriektu dzīvnieku.
Saskaņā ar grāmatā citēto ierakstu, Kenedijs jaunākais stāvējis pie savas automašīnas uz I-684 šosejas un nogriezis beigtam jenotam dzimumorgānus, lai tos vēlāk pētītu, kamēr bērni pacietīgi gaidījuši salonā.
Roberts F. Kenedijs jaunākais jau iepriekš nonācis uzmanības centrā citu savādu stāstu dēļ, kas liek domāt, ka viņa attiecības ar beigtu dzīvnieku tematiku ir, maigi sakot, neparasti ciešas.
2024. gadā viņš pats publiski atzina, ka savulaik atstājis auto notriektu lāča mazuli Ņujorkas Centrālparkā un inscenējis ainu tā, it kā dzīvnieku būtu notriecis velosipēds. Tolaik mediji rakstīja, ka viņš sākotnēji bija iecerējis dzīvnieku nodīrāt gaļai, taču plāni mainījušies, un beigās viss izvērties par vienu no dīvainākajiem politiskajiem “atzīšanās stāstiem” pēdējo gadu laikā.
Ne mazāk kolorīts bijis arī sens stāsts par beigtu vali. Par to publiski izskanējuši apgalvojumi, ka Kenedijs jaunākais pirms daudziem gadiem nogriezis valim galvu un vedis to uz automašīnas jumta, un “AP” pērn ziņoja, ka saistībā ar šīm apsūdzībām pat tika sākta federāla izmeklēšana. Vēlāk šī izmeklēšana tika noslēgta, secinot, ka apsūdzības nav pamatotas.