Sadevušies rokās “Coachella” pūlī: Keitija Perija publisko jaunus romantiskus kadrus ar Trudo
Popzvaigzne Keitija Perija pēc festivāla “Coachella” ļāvusi faniem ielūkoties savos spilgtākajos piedzīvojuma mirkļos, publiskojot foto un video karuseli no Indio, Kalifornijā. Taču līdzās koncertu noskaņām īpašu uzmanību izpelnījās kadri, kuros redzams arī viņas draugs Džastins Trudo — abi manīti gan sadevušies rokās pūlī, gan kopā baudām festivāla atmosfēru.
Vienā no fotogrāfijām pāris, sadevušies rokās, dodas cauri festivāla apmeklētāju pūlim. Trudo ir ģērbies džinsos un baltā T kreklā, papildinot tēlu ar atmuguriski uzliktu beisbola cepuri. Perijai mugurā ir pieskaņots balts krekls ar piegulošāku piegriezumu un šorti. Citā foto abi sēž blakus, baudot uzkodu un dzerot no sarkanajām “Solo” krūzēm, šķietami pārsteigti par kameras zibspuldzi.
Viņa publicēja arī vairākus video, kuros redzams bijušais Kanādas premjerministrs, īpaši vienā, kur viņš stāv viņai aiz muguras, kamēr abi klausās mūziku.
Otrs vīrietis, kam Perija veltīja šo karuseli, bija vakara galvenais mākslinieks Džastins Bībers. Perija atradās tik tuvu, cik vien iespējams, dziedātāja uzstāšanās laikā. Viņa pat dalījās ar senu fotogrāfiju no tikšanās ar mūziķi, apliecinot savu ilggadējo fanošanu.
Jau martā kāds avots žurnālam stāstīja, ka Perija un Trudo dara visu iespējamo, lai pavadītu laiku kopā, vienlaikus nezaudējot saikni ar savām ģimenēm.
“Abiem prioritāte ir stabilitāte bērniem. Keitijai un Džastinam ir nācies būt elastīgiem, lai šīs attiecības darbotos,” sacīja informācijas avots. “Viņi ceļo, kad vien var, lai būtu kopā. Attālums viņiem nekad nebija pārsteigums.”