Dons izdod dziesmu "Debesjums"
Dons izdod dziesmu “Debesjums”, kas pārliecinoši iezīmē nākamo posmu viņa vasarā gaidāmā albuma skanējumā, un pie klausītājiem nonāk simboliskā datumā – 10. aprīlī, mākslinieka dzimšanas dienā.
Maigi smeldzīgais skaņdarbs tapis sadarbībā ar Chris Noah un britu producentu Kristoferu Harisu (Kristofer Harris), un tajā Dons turpina personiskāku un introspektīvāku muzikālo virzienu.
“Dziesma radās diezgan vieglā sajūtā pagājušā gada novembrī, bet pēc tam tā prasīja laiku, lai nosēstos un pati parādītu, kurā virzienā vēlas iet. Šoreiz sanāca par sabuktētām, saskrāpētām, salauztām un arī sadzijušām sirdīm. Šajā stāstā vēlējos ielikt arī ko vairāk no sevis un savas dzīves,” stāsta Dons.
Dziesmai “Debesjums” tapis arī mūzikas liriku video Oko (Aleksandra Okonova) režijā, kas veidots intīmā un nepiespiestā atmosfērā netālu no Ķeguma.
“Šī bija ļoti īpaša filmēšana – vienkārša, īsta un bez liekas uzspēles, kas noslēdzās ar sirsnīgu kopā būšanu ar radošo komandu. Tieši tādu sajūtu gribējās saglabāt arī dziesmas video versiju,” par procesu stāsta Dons.
Dziesma “Debesjums” ir daļa no Dona topošā studijas albuma, kuru mākslinieks plāno izdot divās daļās.
“Jaunā albuma dziesmas prasa vairāk laika – vēlos ar sajūtām ilgāk padzīvot pirms tās ielieku dziesmās. Tas ir veids, kā saglabāt atmiņas par piedzīvoto,” viņš piebilst.
Pērn izdotā jaunā albuma tituldziesma “Tuvums” kļuva par vienu no spēlētākajām dziesmām Latvijas radiostacijās, kā arī ilgstoši turējās Latvijas straumētāko dziesmu topa pirmajā vietā, savukārt šī gada sākumā ieguva Latvijas Radio “Muzikālās bankas” vērtīgākās dziesmas titulu.
Jau šovasar, 15. augustā, Dons aicina uz grandiozu koncertu Daugavas stadionā. Koncertā “Tuvums” skanēs gan sen iemīļotas dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas, radot īpašu atmosfēru visiem klātesošajiem. Kā ierasts, uz skatuves Donam pievienosies arī viesmākslinieki.