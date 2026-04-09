Arnita Oliņa velta emocionālus vārdus savai meitai.
Šodien 11:14
"Tu esi visskaistākais, ko esam radījuši šai pasaulei!" Arnita Oliņa velta emocionālus vārdus savai meitai
2025. gada 11. aprīlī pasaulē ieradās televīzijas šovu dalībnieces Arnitas Oliņas un bijušā militārista Dāvida Krūmiņa meita Klāra, kura šogad atzīmēs savu pirmo dzimšanas dienu. Par godu tam mazulītes mamma Arnita sociālajos tīklos dalījusies ar emocionālu ierakstu.
"Tu atnāci pie mums mīlestībā un tu esi tā, kas vienos mūžīgi bezgalīgā mīlestībā. Tu esi mūsu gaisma, pat ja visapkārt ir tumsa, tu esi mūsu miers vētrā. Tu esi visskaistākais, ko esam radījuši šai pasaulei, tu esi īpaša. Vairāk par tūkstošiem vārdu. Mīlestībā," raksta Arnita.
Jau vēstīts, ka Arnita iepriekš bija attiecībās ar televīzijas šovu zvaigzni un bijušo militāristu Dāvidu Krūmiņu, taču abu attiecības izjuka laikā, kad Arnita bija bērniņa gaidībās. Abu attiecību laikā piedzīvotais tika publiski iztirzāts ne reizi vien – abi viens otru apsūdzēja krāpšanā un vardarbībā.
Arnita ir mamma arī meitai Gabrielai, kurai šobrīd ir pieci gadi.