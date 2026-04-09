Marija Linarte ceļojumu šovā ASV pavada vakaru, viena raudot vannas istabā. VIDEO
Amerikas Savienoto Valstu izzināšana ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" turpinās, un šoreiz ceļotāju sastāvs - mūziķis Ralfs Eilands, dziedātāja Antra Stafecka, aktrise Marija Linarte un radio personība Artis Volfs - sasniedzis Tenesī sirdi Našvilu.
Lai gan pilsēta solīja īstu muzikālu baudījumu, realitāte izvērtās skarbāka - līdztekus krāšņajai atmosfērai grupā iezagusies spriedze, fizisks izsīkums un negaidīti pārdzīvojumi, kas uz brīdi aptumšoja kopīgo izbraucienu.
Tā kā Našvila pasaulē pazīstama kā kantri mūzikas meka, grupa vispirms devās uz Kantri mūzikas slavas zāles muzeju. Šī vieta ir mājvieta tūkstošiem unikālu priekšmetu — no vēsturiskiem ierakstiem un skatuves tērpiem līdz pat slavenību privātajiem spēkratiem. Tomēr vislielāko uzmanību piesaistīja Elvisa Preslija 1960. gada zelta kadiljaks, kura vizuālais noformējums radīts, izmantojot pat smalcinātus dārgakmeņus. Kamēr pārējie apbrīnoja ekskluzīvo auto, Marija emocionāli salūza, meklējot mierinājumu vientulībā un radošās izpausmēs: "Es jutos pārstimulēta, un tāpēc es atnācu pazīmēt. Es zinu, tas ir stulbi un muļķīgi, es to saprotu. Es pārstimulējos – man visa par daudz kaut kā."
Vēlāk, skaidrojot savu pēkšņo vēlmi pēc izolācijas, aktrise atklāja, ka viņu mākušas bažas par savu lomu grupā. Viņai šķitis, ka viņas noskaņojums traucē Ralfam, kurš tajā brīdī bija uzņēmies gida lomu. Marija atzina: "Es nespēju iekļauties, un es jutos tā, ka es arī bojāju Ralfam, man tā citreiz uznāk un tad es sāku ļoti pārdzīvot, ka es, tā kā, traucēju. Nē, nu, labi...īstenībā, kāds sakars? Gribu un raudu! Kas tur slikts? Kāpēc man vienmēr priecīgai jābūt? Kādā sakarībā? Gribu un raudu! Jā, man var būt bēdīgi! Man bija bēdīgi!"
Iestājoties tumsai, pilsēta atdzīvojās uz Brodvejas ielas, kuras klubos bez mitas rīb mūzika. Kamēr Ralfs, Artis un Antra metās iekšā skaļajā uzdzīvē, Marija izvēlējās palikt viesnīcas numuriņā sliktas pašsajūtas un nomāktības dēļ: "Paliku tepat vien viesnīcā tāpēc, ka man sāpēja kāja un es arī jutos ļoti nomākta. Es savukārt iešu viena pati pastaigāties." Kamēr trijotne baudīja atmosfēru vēsturiskā klubā, kur savulaik uzstājusies pati Dollija Pārtone, Marija tomēr spēja pārvarēt grūtības un devās meklēt savus biedrus: "Kāja ir sapampusi, bet man viņa vairs nesāp, tāpēc es esmu kaut kur izgājusi, un es iešu meklēt visus tāpēc, ka citādi es raudu bez viņiem!"
Galu galā grupa atkal apvienojās vienā no vietējiem bāriem. Marijas prieks bija neviltots — viņa metās Antras apskāvienos, atzīstot, ka komandas pietrūcis vairāk par visu: "Es paraudāju tualetē, tad es sapratu, ka zāles iedarbojās, kuras tu man iedevi. Tad es sapratu, ka jāklibo pie jums, jo vienreiz esam Našvilā!"