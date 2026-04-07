Laura Vizla dalās ar skumju ziņu - mūžībā devies viņas uzticamais četrkājainais draugs
Influencere Laura Vizla sociālajos tīklos dalījusies ar ļoti personīgu un skumju vēsti – mūžībā devies viņas suns Sonja, kurš ilgus gadus bijis neatņemama viņas dzīves daļa.
Savā “Instagram” ierakstā Vizla atklāj, ka Sonja viņas dzīvē ienākusi laikā, kad viņai bijuši knapi 20 gadi, un kopš tā brīža kļuvusi par uzticamu pavadoni visos dzīves posmos.
“Cik īpašs ir tas suns, kurš ienāk tavā dzīvē, kad tev ir knapi 20. Suns, kurš kļūst par tavas dzīves patiesāko liecinieku – kā tu audz, mainies, krīti, maldies un celies,” raksta Vizla.
Viņa atzīst, ka suns bijis līdzās gan grūtākajos, gan skaistākajos brīžos, sniedzot beznosacījumu mīlestību un atbalstu. “Viņa mani izglāba vairākas reizes. Atkal un atkal,” atklāj Laura.
Vizla dalās arī pārdomās par kopā piedzīvoto – pastaigām pie jūras un mežos, smiekliem un asarām, kā arī īpašo saikni, kas izveidojusies gadu gaitā. Viņa uzsver, ka šis zaudējums ir ļoti sāpīgs, taču vienlaikus apliecina, cik dziļa un patiesa bijusi viņu savstarpējā mīlestība.
“Klusums mājās ir ļoti skaļš,” raksta Vizla, piebilstot, ka šādu saikni nav iespējams izskaidrot vārdos.
Ieraksta noslēgumā viņa emocionāli atvadās no sava četrkājainā drauga: “Tiksimies citā laikā, citā formā. Es tevi mīlu.”