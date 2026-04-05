Vakar 21:54
Radio žurnālists Aidis Tomsons pārsteidz ar negaidītu video: viņš ķēries pie dziedāšanas
Latvijā labi zināmais žurnālists un radio raidījumu vadītājs Aidis Tomsons pārsteidzis savus sekotājus sociālajos tīklos, publicējot negaidītu video, kurā redzams – viņš muzicē un dzied.
Pie video Tomsons raksta, ka dalīties ar ierakstu viņu pamudinājuši tuvinieki un draugi. “Sieva un vairāki draugi saka, ka ir vērts padalīties ar dziedāto dziesmu,” norāda radio personība.
Viņš arī pateicas līdzgaitniekiem, kuri piedalījušies muzikālajā priekšnesumā – Edmundam par iedrošinājumu un basģitāru, Mārim par klavierspēli, Filipam par bungām, kā arī savam dēlam Intaram, kurš kopā ar tēvu muzicējis.
Tāpat Tomsons uzsver īpašo svētku noskaņu, pateicoties draudzei un ticībai.
Aidis Tomsons ir zināms kā vairāku Latvijas Radio raidījumu vadītājs, piemēram, “Krustpunktā” un “Brīvais mikrofons”.