Mūžībā devusies atzinīgi novērtētā aktrise Mērija Beta Hērta

79 gadu vecumā mūžībā devusies Holivudas aktrise Mērija Beta Hērta.
Par to svētdien vietnē “Instagram” paziņoja viņas meita Mollija Šrādere, norādot, ka māte aizgājusi mūžībā sestdien pēc cīņas ar Alcheimera slimību.
“Vakar no rīta mēs zaudējām manu mammu Mēriju Betu — pēc desmit gadus ilgas cīņas ar Alcheimera slimību,” viņa rakstīja, pievienojot fotogrāfiju, kurā redzama vēl kā mazulis kopā ar māti. “Viņa bija aktrise, sieva, māsa, māte, tante un draudzene, un visas šīs lomas viņa pieņēma ar cieņu un īpašu, labestīgu spēku. Lai gan mēs sērojam, mierinājumu sniedz apziņa, ka viņa vairs necieš un mierā atkal ir kopā ar savām māsām.”
Hērtas vīrs, “Oskaram” nominētais scenārists un režisors Pols Šrāders, arī apstiprināja viņas nāvi, norādot, ka viņa mirusi aprūpes iestādē Džersisitijā, Ņūdžersijā.
Hērtai Alcheimera slimība tika diagnosticēta 2015. gadā, un vēl nesen viņa dzīvoja citā aprūpes iestādē Manhetenā, kamēr viņas vīrs mita citā dzīvoklī tajā pašā ēkā.
Aktrises kino lomās bija arī darbi Vudija Allena 1978. gada filmā “Interiors”, Mārtina Skorsēzes 1993. gada filmā “The Age of Innocence” un 1999. gada filmā “Bringing Out the Dead”. Televīzijā viņa viesojās tādos seriālos kā “Law & Order” un “Kojak”.
Viņa bija pazīstama arī ar kritiķu atzinīgi novērtēto darbu Brodvejā. Par sniegumu Brodvejas izrādēs “Trelawny of the Wells”, “Crimes of the Heart” un “Benefactors” viņa saņēma trīs “Tony” balvas nominācijas.
No 1971. līdz 1982. gadam Hērta bija precējusies ar aktieri Viljamu Hērtu. 1983. gadā viņa apprecējās ar Šrāderu, un laulībā dzimuši divi bērni — meita Mollija un dēls Sems.