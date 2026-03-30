Grupas "Very Cool People" koncerts "Palladium" 2026. gada martā
FOTO: uz skatuves Ozols, Žoržs Siksna, ansis, Aija Andrejeva un puskails Ralfs Eilands - jestri un jaudīgi savu "lielāko mazkoncertu" aizvada grupa "Very Cool People"
Aizvadītās nedēļas nogalē, 27. martā, koncertzāle “Palladium Rīga” piedzīvoja vienu no jaudīgākajiem koncertiem tās vēsturē – grupas “Very Cool People” Lielāko Mazkoncertu, kurā skatuves viesi bija Daniela Mase, Zebrene, Edavārdi, ansis, Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa, Paula Saija, Aija Andrejeva un, protams, arī Žoržs Siksna ar Ozolu, bet pārējie lielballītes ciemiņi aizpildīja visus iespējamos koncertzāles deju kvadrātmetrus.
Koncertā izskanēja zināmākās dziesmas no “Very Cool People” plašā kataloga, tika ieskicētas dažādās un daudzās sadarbības ar citiem māksliniekiem, kā arī neiztika bez ārvalstu lielmeistaru hitu kaverversijām grupas īpašajā čili mērcē. Protams, neizpalika visi jaunākie grupas singli – “Šovs”, “Līdzsvarā”, “Nevērp prātu”, “Pasaulīte” un “God’s Gonna Cut You Down”. Jau leģendārā Vudstokas programma tika ietērpta masīvā popūrijā un koncerta apmeklētājiem bija unikāla iespēja atkal izdzirdēt arī daļu no “Koncertprogrammas pa apli” kopā ar Edavārdiem, ansi un Kristīni Prauliņu.
Arī paši “Very Cool People” šoreiz uzstājās savā superpaplašinātajā sastāvā: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Laura Rozenberga (trombons, vokāls), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Andris Kauliņš (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (bass), Andris Buiķis (sitaminstrumenti), kā arī Anna Ozoliņa, Kitija Blūma un Liene Bičus (bekvokāli). Par gaismas efektiem atbildīgais bija Oskars Timbars un visu apskaņoja Kristaps Taburs. “Mēs esam superlepni un pagodināti, ka mums ir tādi draugi gan uz skatuves, gan auditorijā,” savu pēckoncerta sajūsmu neslēpj grupas vadītājs Elvijs Grafcovs. “Ar pilnu jaudu mums lika performēt gan visi fantastiskie viesi, gan milzīgā, pozitīvā enerģija, kas vēlās uz skatuvi no zāles.”
“Very Cool People” dalībnieki vienbalsīgi secinājuši, ka šādus Mazākos Lielkoncertus turpmāk jārīko katru gadu. Tikmēr tuvākie jau apstiprinātie koncerti būs 9. un 10. aprīlī Berlīnē, 18. jūnijā grupa savā mazajā pamatsastāvā uzstāsies Kalnciema kvartālā, bet jūlijā “Very Cool People” ar Vudstokas programmu kopā ar Aiju Andrejevu būs redzama “R&B Blues Festival” Madonā. Savukārt festivālā “Summer Sound” Liepājā tiks izpildīta koncertprogramma “Pasaulīte” kopā ar Žoržu Siksnu un Ozolu.