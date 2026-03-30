Andželina Džolija, Morgans Frīmens un Britnija Spīrsa.
Slavenības
Šodien 06:45
"Vairs nav, kam ticēt. Esmu ateists..." Vai zinājāt, ka šie 10 slavenie cilvēki ir nolieguši Dievu?
Reliģija ir tēma, kas vienmēr raisījusi spēcīgas diskusijas un pretrunas. Savu viedokli par to, kāpēc tomēr netic Dievam, paudušas vairākas slavenības, kuru vidū ir Britnija Spīrsa, Andželina Džolija, Morgans Frīmens un citi.
Klints Īstvuds: “Neticu, ka Dievs ir tik liels sadists, lai gūtu baudu no sodīšanas”
Aktieris Klints Īstvuds jau sen ir noraidījis domu par Dieva esamību, jo nevēlas tikt tiesāts par savām darbībām. Viņš sacīja: „Es nespēju noticēt, ka Dievs ir tik liels sadists debesīs, ka gūtu baudu no sodīšanas - ‘ja tu to sabojāji, es tevi iznīcināšu, puika!’”