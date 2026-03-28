Roberts Patinsons nāk klajā ar "kaunpilnu" atzīšanos par sava bērna māti
Sāgas "Krēsla" zvaigzne Roberts Patinsons un viņa līgava Suki Voterhausa cīnās ar vienu lielu problēmu savās attiecībās.
Lai arī Suki Voterhausa ir Roberta Patinsona mūža mīlestība, un baumo, ka slepeni varbūt arī sieva, ir kas tāds, ko aktieris nespēj izdarīt savas mīļotās labā. 39 gadus vecais aktieris nesen atklāja savu privāto attiecību noslēpumu, kad abi kopā ar Zendaju reklamēja jaunākās filmas „The Drama” iznākšanu.
Patinsonam un Zendajai uzdeva jautājumu, kuru no divām grūti dzirdamām patiesībām viņi izvēlētos – ka partneris pateiktu, ka nepatīk, kā viņi gatavo, vai arī atklāsmi, ka dzīvesbiedrs ir pierakstījis viņu dzimšanas dienu, jo nevar to atcerēties.
Filmas „Eiforija” zvaigzne bez lielas domāšanas atzina, ka viņa neiebilstu, ja partneris norādītu uz neprasmi gatavot, jo rosīšanās virtuvē patiešām nav pieskaitāma viņas mīļākajām nodarbēm. Savukārt Patinsons vilcinājās ar atbildi uz šo visnotaļ delikāto jautājumu. Viņš bikli smējās, kad tika mudināts atbildēt.
Aktieris atklāja, ka viņam tiešām ir grūtības atcerēties dzimšanas dienas. Kad Zendaja viņam pajautāja: „Pat savas mīļotās?”, Patinsons mēģināja sevi aizstāvēt, sakot: „Suki dzimšanas diena ir gada sākumā, kad tik daudz kas notiek…” Neskatoties uz aizstāvības mēģinājumiem, Zendaja pavilka uz zoba savu kolēģi, ka viņš nespēj atcerēties pat savas līgavas īpašo dienu. Britu dziedātāja un aktrise Suki Voterhausa dzimšanas dienu svin 5. janvārī.
Patinsona un Voterhausas romantiskās attiecības aizsākās 2018. gadā. Pāris saderinājās 2023. gada decembrī un kopīgo meitu pasaulē sagaidīja 2024. gada martā.