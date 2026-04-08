Režisore Alise Zariņa jau divus gadus ir kopā ar portugāli Leandro
Režisori un scenāristi Alisi Zariņu ar otrās spēlfilmas "Nospiedumi" Latvijas pirmizrādi kuplā pulkā bija ieradusies sveikt ģimene, kā arī dzīvesbiedrs Leandro, kuru mīlestība no dzimtās Potugāles ir atvedusi uz Latviju.
Alise Zariņa sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka dzīvesbiedrs Leandro atbalsta visas viņas radošās izpausmes. Tāpat arī viņš jauno Alises filmu "Nospiedumi" pirms Latvijas pirmizrādes ir noskatījies vairākkārt. “Leandro mani ārkārtīgi atbalstīja visu filmas tapšanas laiku, jo viņam nemitīgi bija jāskatās, kā es paralēli darbojos. Un arī, nākot uz pirmizrādi, viņš man teica, ka filma ir ļoti laba. Manuprāt, tas ir tik patīkami un apbrīnojami, ka tavs dzīvesbiedrs turpina teikt uzslavas,” pastāsta Zariņa.
Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 05.03.2026.
Filma "Nospiedumi", kas bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās, Latvijas kinoteātros skatāma no 6. marta.
Režisores dzīvesbiedrs Leandro no Portugāles ir pārcēlies uz Latviju, un viņa nodarbošanās ir tirdzniecība. Pāris ir kopā jau divus gadus. Alise atklāj, ka pašlaik abi ir nobāzējušies uz dzīvi Latvijā. “Šobrīd sarunājamies angļu valodā, bet es lēnām mācos portugāļu un Leandro lēnām apgūst latviešu valodu,” piebilst Alise.