Režisore Alise Zariņa jau divus gadus ir kopā ar portugāli Leandro

Foto: Mārtiņš Ziders
Režisore Alise Zariņa ar savu mīļoto cilvēku Leandro, kurš mīlestības dēļ ir pārcēlies uz Latviju.
Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

Režisori un scenāristi Alisi Zariņu ar otrās spēlfilmas "Nospiedumi" Latvijas pirmizrādi kuplā pulkā bija ieradusies sveikt ģimene, kā arī dzīvesbiedrs Leandro, kuru mīlestība no dzimtās Potugāles ir atvedusi uz Latviju.

Alise Zariņa sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka dzīvesbiedrs Leandro atbalsta visas viņas radošās izpausmes. Tāpat arī viņš jauno Alises filmu "Nospiedumi" pirms Latvijas pirmizrādes ir noskatījies vairākkārt. “Leandro mani ārkārtīgi atbalstīja visu filmas tapšanas laiku, jo viņam nemitīgi bija jāskatās, kā es paralēli darbojos. Un arī, nākot uz pirmizrādi, viņš man teica, ka filma ir ļoti laba. Manuprāt, tas ir tik patīkami un apbrīnojami, ka tavs dzīvesbiedrs turpina teikt uzslavas,” pastāsta Zariņa.

Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 05.03.2026.

Filma "Nospiedumi", kas bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās, Latvijas kinoteātros skatāma no 6. marta.

Režisores dzīvesbiedrs Leandro no Portugāles ir pārcēlies uz Latviju, un viņa nodarbošanās ir tirdzniecība. Pāris ir kopā jau divus gadus. Alise atklāj, ka pašlaik abi ir nobāzējušies uz dzīvi Latvijā. “Šobrīd sarunājamies angļu valodā, bet es lēnām mācos portugāļu un Leandro lēnām apgūst latviešu valodu,” piebilst Alise.

Sveikt Alisi ar pirmizrādi ieradusies mamma un vecmāmiņa. Alise pastāstīja, ka šim vakaram pat nebija paguvusi laikus nopirkt kleitu un dienu pirms pirmizrādes, izskrienot Rīgas apģērbu veikalus, secinājusi, ka ir problemātiski ko krāsainu atrast. “Un tad izmisumā atcerējos, ka kostīmu māksliniece Liene Dobrāja ģērba cilvēkus manas draudzenes režisores Lienes Lindes filmā "Melnais samts", kurā arī es uzspēlēju mazu lomiņu. Starp citu, nofilmējos ļoti īsā kadrā ar aktieri Gati Maliku, un man bija mugurā šī smukā kleita. Tad nu es aizrunāju šo kleitu uz pirmizrādi. Savukārt zābaciņi ir no man iemīļotā britu apavu zīmola "Irregular Choice".”

