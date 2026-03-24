FOTO: Miks Galvanovskis ar jaudīgiem koncertiem nosvin 10 gadus mūzikā

Miks Galvanovskis ar koncertiem "Tā mana dzīve" nosvin 10 gadus mūzikā
Aizvadītās nedēļas nogalē, 20. un 21. martā, atzīmējot 10 gadu darbību mūzikā, Miks Galvanovskis koncertzāli "Palladium" sniedza koncertus "Tā mana dzīve".
Lai arī nav noslēpums, ka beidzamā mēneša laikā Miks, kā pats smejas, ir kļuvis par traumētāko Latvijas mūziķi, neveiksmīgi savainojot kāju, kas rezultējās ar pārplēstām ceļa locītavas saitēm un ielauztu kaulu, tas neatturēja Miku pārsteigt publiku ar ievērības cienīgu šovu! Tieši pretēji - defektu padarījis par efektu, koncerts tika atklāts, Mikam iznākot uz skatuves ar kruķiem un izšaujot no tiem iespaidīgu pirotehniku!
Aprit 10 gadi, kopš Miks Galvanovskis ir pieteicis sevi Latvijas mūzikas pasaulē, tāpēc koncerta nosaukums “Tā mana dzīve” bija īpaši pārdomāts – lai atskatītos uz to, kā šo gadu laikā viņš ir izveidojis sevi kā rokmūzikas personību, iegūstot publikas un klausītāju mīlestību. Koncertu papildināja pārdomāts un profesionāls gaismu, ekrānu un pirotehnikas šovs. Protams, koncerti neizpalika bez pārsteigumiem – 21. marta koncerta īpašais viesis bija čellists Valters Pūce, taču abas koncerta dienas koncertu iesildīja jaunā un daudzsološā grupa “Bukte”. Tieši kopā ar grupu “Bukte” Mikam tapusi jauna dziesma "Īss rokenrola prieks".
“Man ir neizsakāms prieks par to, ka mums šis izdevās. Izpārdots “Palladium” bija viens no sapnīšiem. Šobrīd esam to izdarījuši un gatavi nākamajiem piedzīvojumiem! Jūtos neizsakāmi priecīgs un lepojos ar savu komandu. Jaunos “Bukte” džekus cenšos jau atbalstīt kādu laiku. Redzu tiešām lielu pespektīvu viņos. Piedāvāju iesildīt "Palladium", un viņi nedomājot piekrita. Tad nu nācu klajā ar ideju, ka būtu vēl foršāk, ja varētu izdot kādu kopīgu gabalu. Te nu viņš ir- pirmatskaņojums, kuru dzirdēja visi koncertu apmeklētāji pirmie”, komentē Miks.