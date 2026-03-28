Deivs Grols pēc krāpšanas skandāla: 430 terapijas sesijas un negaidītas atklāsmes
2024. gada septembrī grupas “Foo Fighters” līderis Deivs Grols atzina, ka ir kļuvis par tēvu bērnam, kurš nav dzimis laulībā ar sievu Džordinu Blūmu.
Mūziķis Deivs Grols pastāstījis, ka kopš brīža, kad publiski atzina neuzticību, viņš gandrīz katru dienu apmeklē terapiju. Intervijā izdevumam “The Guardian” viņš atzina, ka 70 nedēļu laikā apmeklējis vairāk nekā 430 terapijas sesiju — bieži pat sešas dienas nedēļā.
Grols uzsvēra, ka terapija nav bijusi tikai par skandāla seku pārvarēšanu. “Man vajadzēja apstāties, pabūt ar sevi un no jauna izvērtēt sevi,” viņš sacīja, piebilstot, ka iedziļināšanās sevī bijusi nepieciešama “daudzu iemeslu dēļ”, ne tikai saistībā ar neuzticību. Viņš atzina, ka, lai gan dziesmu rakstīšana palīdz izprast emocijas, ar to nepietiek — bija nepieciešamas arī dziļākas, privātas sarunas.
Toreiz, kad viņš publiski atzina savu rīcību, Grols “Instagram” paziņoja, ka ārlaulības attiecībās ar Dženiferu Jangu pasaulē nākusi viņa meita. Rokeris solījās būt atbildīgs tēvs jaundzimušajai, kā arī apliecināja, ka centīsies atgūt savas ģimenes uzticību. Deivs Grols un Džordina Blūma, kuri ir precējušies kopš 2003. gada, audzina trīs meitas — Violetu (19), Hārperi (16) un Ofēliju (11).
Atceroties notikušo, Grols sacīja, ka viņam nācies norobežoties no sabiedrības viedokļa: “Spēja uz brīdi izslēgt to sevis daļu var palīdzēt vairāk pievērsties savai ikdienas dzīvei un tuvākajiem cilvēkiem.” Viņš arī atzina, ka, dzenoties pēc karjeras sasniegumiem, bieži juties tukšs, un tas licis viņam zaudēt perspektīvu.
“Panākumi sniedz labu sajūtu tikai 24 nolādētas stundas, un pēc tam prieks nekavējoties pazūd. Un tukšums atgriežas,” viņš skaidroja. “...Es nebiju patiess pret sevi un neļāvu emocijām no galvas nonākt sirdī… Man vajadzēja apstāties, izslēgt visu un atkal atrast savu sirdi.”