“Viņa aizbēga ar līgavaiņa draugu”: Holivudas pāri, kuru kāzas izjuka pēdējā brīdī
Saderināšanās gredzeni par miljoniem, izsūtīti ielūgumi, izvēlētas kleitas un rezervētas svinību vietas — šķiet, līdz laimīgajam “jā” atlicis vien pavisam maz, taču ne visi slavenību mīlasstāsti beidzas pie altāra.
Džūda Lo un Sjenna Millere
Aktieru Džūda Lo un Sjennas Milleres sāga iegājusi Holivudas vēstures grāmatās. Šo vētraino mīlas stāstu aptumšoja divas atceltas kāzas un skandalozs romāns ar auklīti.
Millere un Lo iepazinās filmas “Alfie” uzņemšanas laikā 2003. gadā. Jau nākamajā gadā aktieris bildināja savu kolēģi, taču baumas par attiecību problēmām pāri vajāja jau no paša sākuma.
Neskatoties uz to, viņi turpināja būt kopā un pavadīja laiku Ņūorleānā — vismaz līdz 2005. gadam, kad Lo publiski atzina, ka krāpis aktrisi ar savu bērnu auklīti. Millere nekavējoties pārtrauca attiecības, taču tas vēl nebija galīgs punkts.
Mēnesi pēc tam, kad kļuva zināms par šo sāpīgo notikumu, Millere un Lo atkal salīga mieru. Nākamajos gados viņu attiecības turpinājās ar vairākiem izjukšanas un atkalapvienošanās periodiem, līdz pāris beidzot apmainījās zvērestiem tradicionālā “Baci” laulību ceremonijā Dienvidaustrumāzijā.
Tomēr šī ceremonija Apvienotajā Karalistē juridiski nebija saistoša. Tika apgalvots, ka pāris plānojis bohēmiskā stilā ieturētas “slepenas vasaras kāzas” Glosteršīrā, kā arī iespējamu otro ceremoniju Ņujorkā. Tiek ziņots, ka Millere pat uzticējusi savai māsai veidot kāzu kleitu, taču 2011. gadā viss sabruka, kad pāris savu romānu pārtrauca pavisam.