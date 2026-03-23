“Summer Sound 2026” skatuvi satricinās elektroniskās deju mūzikas leģenda Hardwell un drum and bass duets Sigma
Festivāla “Summer Sound 2026” programma tiek papildināta ar jauniem māksliniekiem – Liepājas pludmalē šovasar pirmo reizi uztāsies pasaules elektroniskās deju mūzikas (EDM) zvaigzne Hardwell (Nīderlande). Uz galvenās skatuves kāps arī viens no pasaulē populārākajiem drum and bass duetiem “Sigma” (Lielbritānija), kā arī virkne citu pašmāju un starptautisku mākslinieku.
Mūzikas festivāls "Summer Sound 2026" norisināsies Liepājās pludmalē no 31. jūlija līdz 1. augustam.
EDM mākslinieks Hardwell divas reizes ir ticis atzīts par pasaulē labāko DJ un jau vairāk nekā desmit gadus dominē pasaules lielākajos festivālos, tostarp “Tomorrowland” un “Ultra”. Megahitu “Apollo”, “Call Me A Spaceman” un “Young Again”.
“Sigma” (Lielbritānija) ir viens no pasaules vadošajiem drum and bass duetiem, kas veiksmīgi apvieno klubu mūzikas enerģiju ar melodisku pop skanējumu. Starp viņu populārākajiem hitiem ir “Nobody To Love”, “Changing” un “Find Me”, un viņu mūzikā dzirdami tādu pasaules zvaigžņu kā Rita Ora, Paloma Faith, Birdy, John Newman un citi vokāli.
Festivālā uz skatuves kāps viens no pasaulē populārākajiem elektroniskās mūzikas producentiem un dīdžejiem, Alan Walker (Norvēģija), kā arī enerģiskā gipsy punk grupa “Gogol Bordello”(ASV), pašmāju publikas favorīti “Bermudu Divstūris”, “Singapūras Satīns”, hiphopa mākslinieki ansis, Deniss, mūsdienu tautas mūzikas grupa “Tautumeitas”, “The Big Bad Hit Show”, kā arī daudzi citi vietējie mūziķi.
Papildinot programmu, festivālam pievienojas arī virkne spilgtu mākslinieku – no indie un alternatīvās mūzikas līdz hiphopam un rokam. Divu dienu laikā uz vairākām “Summer Sound” skatuvēm kāps hiphopa un urbānās mūzikas pārstāvji: ELIOTS, Xantikwariāts, Rīmdari, PCK97, MUUD un Arturs Skutelis. Roka un alternatīvās mūzikas programmā gaidāmi tādi mākslinieki kā liepājnieks Fēliks Ķiģelis, viena no Lietuvas populārākajām rokgrupām “Biplan”, Inokentijs Mārpls, kā arī “Bēdu brāļi”, “Aparāts”, “Zvīņas” un “Digdeep” (Īrija). Indie un alternatīvā pop skanējumu pārstāvēs “Kautkaili”, “Purple Negative”, “Les Attitudes Spectrales” un īpaši kolorītie Julián Mayorga (Spānija) un “Mary Shelley” (ASV), kā arī pašmāju iemīļotais DJ @TomsGrevins un jaunie, daudzsološie mākslinieki no POP ROK skolas.