54 gadu vecumā miris leģendārā seriāla "Bafija pret vampīriem" aktieris Nikolass Brendons
54 gadu vecumā mūžībā devies slavenā seriāla "Bafija pret vampīriem" zvaigzne Nikolass Brendons, paziņojusi viņa ģimene.
"Mēs esam salauzti, daloties ar ziņu par mūsu brāļa un dēla Nikolasa Brendona aiziešanu. Viņš aizgāja mierīgi miega laikā no dabiskām cēloņiem. Vairums cilvēku pazīst Nikiju pēc viņa darba kā aktiera un pēc tēliem, ko viņš atdzīvināja gadiem ilgi," teikts ģimenes paziņojumā "The Hollywood Reporter".
"Pēdējos gados Nikija kaislība bija gleznošana un māksla. Nikijs mīlēja dalīties ar savu aizrautīgo talantu ar savu ģimeni, draugiem un faniem. Viņš bija kaislīgs, jūtīgs un nepārtraukti vēlējās radīt.
Tie, kas viņu patiešām pazina, saprata, ka viņa māksla bija viens no tīrākajiem atspoguļojumiem tam, kas viņš bija. Lai arī nav noslēpums, ka Nikolass bija piedzīvojis grūtības pagātnē, viņš lietoja medikamentus un ārstējās, lai pārvaldītu savu diagnozi, un viņš bija optimistisks par nākotni viņa aiziešanas brīdī.
Mūsu ģimene lūdz privātumu šajā laikā, kamēr mēs sērojam par viņa zaudējumu un pieminam cilvēku, kurš dzīvoja intensīvi, ar iztēli un sirdi. Paldies visiem, kas ir izrādījuši mīlestību un atbalstu."
Brendonam iepriekš bijušas dažādas problēmas - aktierim izvirzītas apsūdzības par vardarbību ģimenē 2017. gadā, kad viņš piedzēries uzbruka savai draudzenei.