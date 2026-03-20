“Pilnas mājas” zvaigzne Džons Stamoss 62 gados ticis pie pirmā tetovējuma
Seriāla “Pilna māja” zvaigzne Džons Stamoss atklājis, ka 62 gadu vecumā uztaisījis savu pirmo tetovējumu, un tā iespaidīgais izmērs pamatīgi pārsteidzis fanus.
Džons pārsteidza savus “Instagram” sekotājus, parādot milzīgo tetovējumu uz labās augšdelma daļas, kurā attēlots indiānis zirga mugurā, raugoties debesīs: “Laiks šķita īstais, tāpēc uzliku šo Lielo Garu uz savas rokas kā atgādinājumu būt drosmīgam, palikt atvērtam un uzticēties virzienam, kurā māksla mani ved.”
Sekotāji ātri reaģēja uz Džona tetovējumu. Kāds komentēja: “Oho! Ļoti patīk tetovējums. Spēcīga simbolika. Aiziet, Džon!!!!!!” Cits rakstīja: “Tu izvēlējies ko patiešām lielu! Izskatās labi.” Vēl kāds piebilda: “Šī ir stilīgākā lieta, ko tu jebkad esi izdarījis.”
Izskatās, ka pēc 62. dzimšanas dienas pagājušā gada augustā Džons uz dzīvi raugās citādi. Viņš to atzīmēja, daloties ar foto, kurā redzams kailu torsu un tikai melnās Calvin Klein apakšbiksēs, baudot dušu uz jumta Ņujorkā svaigā gaisā. “Dzimšanas dienas rīta duša uz jumta Ņujorkā, lai sāktu dienu, un ģimenes un draugu mīlestība, kas mani nes tālāk,” viņš rakstīja pie šī foto.
“62 gadu vecumā esmu sapratis, ka labākās lietas dzīvē nevar aizskalot prom… smieklus, mīlestību un pateicību. Paldies par katru sveicienu un katru gadu. Es nenovērtēju par zemu nevienu mirkli,” viņš piebilda.
Negaidītais attēls izraisīja lielu sekotāju reakciju, un daudzi bija vienisprātis, ka Džons joprojām ir tikpat “seksīgs” kā agrāk.
Arī Džona sieva Keitlina Makjū vietnē “Instagram” dalījās ar sirsnīgu vēstījumu vīram viņa īpašajā dienā, pievienojot ģimenes foto, kuros redzams arī viņu septiņus gadus vecais dēls Billijs. “Tu saki, ka katra diena ir tava dzimšanas diena, un mums tiešām patīk svinēt tevi vienmēr, katru dienu un visos veidos! Bet šodien mēs izdarīsim mazliet vairāk. Nesaprotu, kā tu ar katru gadu nekļūsti vecāks, bet tā notiek. Te daži no pēdējā laika mīļākajiem mirkļiem. Mīlu tevi!”
Džons ir gādīgs ģimenes cilvēks un atzīst, ka sieva, ar kuru viņš apprecējās 2018. gada februārī, kā arī dēls palīdzējuši viņam palikt uz “jauna ceļa” pēc cīņas ar alkohola atkarību.