Raiens Goslings nāk klajā ar pārsteidzošu atklāsmi par filmu "Bārbija". Viņš negribēja tajā piedalīties...
Filmas "Bārbija" iznākšana uz ekrāniem 2023. gadā padarīja Raienu Goslingu par neaizmirstamu Kenu. Taču aktieris sākotnēji nebija entuziasma pilns uzņemties šo lomu. Kas tomēr viņu pamudināja pieņemt izšķirošo lēmumu?
45 gadus vecais aktieris Raiens Goslings nesen atklājis, ka viņš nekad agrāk nav tik ilgi vilcinājies, lai dotu savu piekrišanu dalībai filmā. Viņš ļoti ilgi domājis, pirms pieņemt lomu režisores Grētas Gērvigas projektā, kur uz ekrāniem tiek iedzīvināta ikoniskā lelle.
Raiens Goslings filmā “Bārbija”
Zinātniskās fantastikas ekranizējuma “Pa asmeni skrejošais 2049” ("Blade Runner 2049") zvaigzne atzina, ka "Bārbija" bijusi no tām filmām, kas maina viņa dzīvi, kaut arī pirms tam viņš nebija pārliecināts, vai vispār gribētu pievienoties šim projektam.
Goslings atklāja, ka tās bija meitas, kuras viņam ir kopīgas ar aktrisi Evu Mendesu, kas iedvesmojušas viņu pieņemt šo lomu.
Raiens Goslings un Eva Mendesa ar meitām apmeklē Olimpiskās spēles Parīzē
"Es redzēju, cik daudz manām meitām deva spēlēšanās ar Bārbijām. Viņas ar savām lellēm varēja izspēlēt lietas, kas notiek lielajā pasaulē, tādējādi tas kļuva par veidu, kā izprast pasauli. Manuprāt, tieši to darīja arī Grēta savas filmas scenārijā – viņa centās paņemt dažas svarīgākās domas un izmantot lelles, lai pastāstītu stāstu. Tajā bija kaut kas ļoti aizraujošs," sacīja mūzikla "La La Land" aktieris.
Goslings piebilda, ka drīz vien sapratis, ka Kens viņam ir "grūta" un atšķirīga loma, bet aktieris pieņēmis to kā "labu izaicinājumu", un, neskatoties uz sākotnējām bažām, viņam izdevies iemiesot šo varoni.
Viņa izpildītā dziesma "I'm Just Ken" no filmas ieguva pati savu dzīvi. Goslings pat sniedza īpašā priekšnesumu 2024. gada “Oskaru” ceremonijas vakarā.