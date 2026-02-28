“Zelta Mikrofona” jubilejas ceremonijas mēģinājumi
Šodien, 28. februārī, Olimpiskajā centrā “Ventspils” uz skatuves kāps Latvijā mīlēti mākslinieki, kuri jau no agra rīta piedalās mēģinājumos.
FOTO: gaisā virmo patīkams satraukums! Ekskluzīvs ieskats "Zelta Mikrofona" jubilejas ceremonijas mēģinājumos
Uz 34m metrus garās skatuves ceremonijas laikā tiks pasniegti 20 “Zelta Mikrofoni”. Skatītājus priecēs vairāk nekā 12 mākslinieki un grupas, izpildot gan jau zināmas dziesmas, gan pirmatskaņojumus.
Šodien ierakstu balva tiks pasniegta jau 30. reizi! Gadu gaitā mūzikas ierakstu gada balva “Zelta Mikrofons” ir kļuvusi par vienu no prestižākajiem mūzikas notikumiem Latvijā, ko ar nepacietību gaida mūzikas autori, izdevēji, izpildītāji un klausītāji.
Atgādinām, ka šī gada ceremonijas vadītāju lomās iejutīsies ētera personības Sanda Dejus, Madara Kivkucāne un Beta Beidz. Spilgtus priekšnesumus šim vakaram sarūpējuši: Ventspils bigbends un Ventspils Kamerorķestris (diriģents Aigars Meri), Normunds Rutulis, “Dzeguzīte”, “Apvedceļš”, “Dzelzs vilks”, “Baltic Groove Orchestra” (diriģents Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins ar jaunas dziesmas pirmatskaņojumu, “Very Cool People”, Emilija, “The Sound Poets”, “DAGAMBA”, “Musiqq”, “Iļģi” un citi mākslinieki.
Pasākumā gaidāmi arī vairāki muzikāli pārsteigumi, savukārt pēc ceremonijas plānota ballīte, kurā muzicēs Atis Ieviņš ar grupu “Rock Brothers”, “Mākoņstūmēji” un DJ Maija Rozīte.
