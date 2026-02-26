"Latgalīšu reps" un Diona Liepiņa apvienojas dziesmā "Porke Parku"
Hiphopa apvienība "Latgalīšu reps" un dziedātāja Diona 26. februārī izdod kopdziesmu "Porke Parku" - emocionālu un atklātu skaņdarbu par attiecību lūzuma punktu, kur divi cilvēki no vienota "mēs" kļūst par pretiniekiem. Katrs ar savu taisnību, savu sāpi un savu versiju par to, kas nogāja greizi.
Dziesmas idejas aizsākumi meklējami filmējot videoklipu dziesmai “Latgalita”. Aizkadrā radās vārdu spēle starp portugāļu “por que?” un latgaliešu “par kū” – abiem ar nozīmi “kāpēc?”. No šīs nejaušās saskaņas izauga dziesmas koncepts, kura centrā ir jautājums, kas attiecībās bieži paliek neatbildēts.
“Dziesma veidota kā dialogs starp vīrieša un sievietes skatpunktu, izgaismojot to, cik viegli tuvība var pārvērsties distancē. Tā ir par brīdi, kad sākas cīņa – nevis par otru, bet pret otru,” saka Ivo no apvienības “Latgalīšu reps”.
Skaņdarbā repa tiešums savijas ar melodisku un emocionālu piedziedājumu, radot mūsdienīgu, radio draudzīgu skanējumu. Dziesma pieskaras arī mūsdienu attiecību realitātei, kur sociālo tīklu klātbūtne un ārējais tēls nereti aizēno patiesu saikni.
Sadarbība ar Dionu radusies organiski – māksliniekus vieno latgaliskā identitāte un kopīga muzikālā izjūta. Zīmīgi, ka pavisam drīz televīzijā sāksies šovs “Koru kari”, kurā Diona vadīs Rēzeknes oranžo kori, padarot šo relīzi par simboliski nozīmīgu brīdi mākslinieces radošajā ceļā.