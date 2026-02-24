Pašmāju elektroniskās mūzikas duets "Elpo" izdod debijas albumu "Brīvību meklējot"
Pie klausītājiem nonāk elektroniskās mūzikas dueta "Elpo" debijas albums "Brīvību Meklējot".
Albumā iekļautas dziesmas “Labākais laiks”, “Pipari uz mēles”un “Lieli sapņi”, kā arī dziesma “Blakus”, ar kuru "Elpo" piedalījās šī gada dziesmu konkursā "Supernova".
Albuma skanējums raksturojams kā elektroniskā deju mūzika, kas apvīta ar personīgiem stāstiem un spilgtu enerģiju.
“Nebūšu pirmā, kas teikts, ka dziesmu radīšana ir kā terapijas process, un pavisam iespējams, ka arī manā gadījumā tas tā bijis. Dienasgrāmata jau bija pierakstīta ar dzīves un attiecību analīzi, un pavisam loģiski tam sekoja to visu pārnest arī dziesmās,” par albuma tapšanu stāsta dziedātāja Amanda Bašmakova. “Albuma nosaukums, kas nācis no dziesmas “Labākais laiks’’ piedziedājuma, aicina turpināt, darīt un būt kustībā. Brīvība nerodas vakuumā, lai arī klišejiski, par brīvību ir jācīnās, pirmām kārtām sākot ar sevi.”
“Brīvību meklējot” man būs īpašs ieraksts, jo pēc vairāk kā 10 gadu darbošanās mūzikā šis ir mans pirmais albums. Ir patīkami strādāt ar Amandas radītajiem dziesmu tekstiem, jo tie savā ziņā arī atspoguļo mani,”par albuma tapšanu stāsta producents Mārtiņš Makreckis.
Grupa norāda, ka "albums “Brīvību meklējot” rada telpu ruminācijai par dzīvi, eksistenciālām pārdomām, cīņu ar nihilismu un cinismu, kā arī svārstīšanos starp sapņiem un reālismu. Tas viss ietērpts elektroniskās deju mūzikas ritmos, ko var gan klausīties, dziļi iedziļinoties tekstos, gan vienkārši baudīt kā skanējumu. Dziesmas savijas melanholiskas, atmosfēriskas noskaņās ar deju ritmiem, veidojot stāstu par dzīves posmiem, kuros duets meklē iekšēju brīvību, līdzsvaru un savu skanējumu".
Duets "Elpo" apvieno latviešu dziedātāju un dziesmu autori Amandu Bašmakovu un mūzikas producentu, dīdžeju Makree (Mārtiņu Makrecki).