VIDEO. Itālijā pieķerts suns, kuru saimnieks apmācījis pastrādāt bargi sodāmu darbību
Kāds vīrietis Itālijā nokļuvis lielās nepatikšanās pēc tam, kad videonovērošanas kamerās pamanīts viņa suns, kuru saimnieks bija apmācījis ceļmalā atstāt atkritumu maisus. Par nelikumīgu atkritumu izmešanu Itālijā draud bargs sods.
Incidents noticis Sicīlijas salas Katānijas pilsētā. “Atjautība nekad nevar būt par necivilizētas uzvedības attaisnojumu,” vietējā policija komentējusi Katānijas pašvaldības oficiālajā “Facebook” lapā publicēto video.
Policija paziņojusi, ka suns neapšaubāmi tika speciāli apmācīts, lai novērošanas kamerās nenokļūtu atkritumus nelikumīgi izmetošais saimnieks. Tiek ziņots, ka suņa saimnieks ir atrasts un saņēmis naudas sodu.
“The Guardian” norāda, ka nelikumīga atkritumu izmešana ir īsta sodība Itālijā, jo īpaši tās dienvidos. 2023. gadā tika reģistrēti vairāk nekā 9300 ar atkritumu izmešanu saistīti pārkāpumi jeb par 66% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lai cīnītos ar piemēslotājiem un atkritumu dalītas savākšanas vietu ļaunprātīgus izmantotājus, pašvaldības arvien biežāk izmanto dažādas novērošanas kameras, un šo kameru ieraksti kalpo par pierādījumu, vainīgajiem nosakot bargus naudas sodus.
Piemēram, Sicīlijas galvaspilsētā Palermo izvietoti vairāki simti kameru un “foto slazdu”. Pašvaldības amatpersonas norāda, ka 93% naudas sodu pamatā ir tieši to sniegti video pierādījumi.
Itālijā nelikumīga atkritumu izmešana, tostarp sadzīves atkritumu maisu atstāšana neparedzētā vietā var tikt sodīta ar 1500 līdz 18 000 eiro naudas sodu, turklāt pastāv arī kriminālvajāšanas iespēja.