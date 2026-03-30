Katrīne Vasiļevska plāno sev pirkt apartamentus Dubaijā
TV personība un digitālā satura veidotāja Katrīne Vasiļevska šoziem ar meitām Keriju un Kortniju aizlidoja uz 12 dienām uz Dubaiju, kur ne tikai piedzīvoja īstu biznesa vaibu, sildījās un sauļojās, bet arī noskatīja sev apartamentus.
Šis Katrīnei nebija plānots kā atpūtas brauciens, bet gan kā aukstās un pelēkās Latvijas ziemas vides nomainīšana pret siltu un saulainu vasaru. “Vienā dienā izlēmu, ka man ir jābrauc, nākamajā dienā – piektdienā no rīta – nopirku biļetes un otrdienā jau biju Dubaijā. Īstenībā tur ik uz soļa var sajust tādu biznesa vaibu. Kafejnīcās cilvēki sēž pie galdiņiem ar datoriem un strādā. Jāteic, ka tā atmosfēra, gaiss un siltais klimats palīdz atslēgties, un darbs kļūst produktīvāks, un ir arī ērti strādāt no turienes,” par Dubaijā piedzīvoto sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta Katrīne.
Tā kā šāds īslaicīgais dzīvesvietas maiņas modelis viņai tik ļoti iepaticies, tad Katrīne pieļauj, ka līdz pat vasarai, kamēr Latvijā laikapstākļi nelutina ar siltumu, viņa dosies atkārtoti uz saulaino Dubaiju: “Vasarās gan Dubaijā lielā karstuma dēļ nav ko darīt. Bet pašlaik plāns man ir, sāku jau skatīties ilgstošus apartamentus, tad redzēs, kā tas īstenosies.”