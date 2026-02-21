Savulaik populārā TV šova “Jersey Shore” zvaigzne Snookie paziņojusi, ka viņai ir vēzis
Nikola Polici jeb “Snooki”, kura kļuva slavena kā MTV realitātes šova “Jersey Shore” zvaigzne, paziņojusi, ka viņai diagnosticēts dzemdes kakla vēzis.
“Saņēmu biopsijas rezultātus, un tie uzrādīja 1. stadijas dzemdes kakla vēzi, ko sauc par adenokarcinomu,” gandrīz astoņas minūtes garā video savā “TikTok” kontā piektdien sacīja realitātes šovu zvaigzne. “Protams, tās nav ziņas, ko cerēju saņemt, bet tās arī nav pašas sliktākās ziņas, jo vēzis ir atklāts ļoti agrīni. Paldies Dievam!”
Video ierakstā Polici aicināja ikvienu sievieti nekavēties un laikus veikt visas nepieciešamās pārbaudes. "Es jums burtiski lūdzu – veiciet PAP testus. Man ir 38 gadi… un paskatieties uz mani tagad,” viņa sacīja. “Tā vietā, lai atliktu vizīti, jo negribēju iet un man bija bail, es tomēr aizgāju. Un tā man arī atklāja to, ka man ir vēzis. Bet tā ir tikai 1. stadija, un tas ir ārstējams.”
Polici piebilda, ka, visticamāk, viņai būs nepieciešama histerektomija un, iespējams, arī limfmezglu izņemšana. “2026. gads neizvēršas tā, kā biju cerējusi, bet varēja būt arī sliktāk,” viņa sacīja.