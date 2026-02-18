Rudenī Rīgā muzicēs džeza spīdekļi "Snarky Puppy"
Mūzika, kas sakņojas džeza tradīcijā, bet brīvi pārkāpj stilistiskās robežas, apvienojot fanka grūvu un ritma blūza tiešumu laikmetīgā skanējumā. Tieši ar šādu muzikālo rokrakstu 7. septembrī koncertzālē "Palladium" pēc divu gadu pārtraukuma atgriežas pieckārtējie "Grammy" balvas laureāti "Snarky Puppy".
Mūsdienu džeza fusion vidē šī apvienība tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem žanra atskaites punktiem, un tās uzstāšanās visā pasaulē pulcē kuplu klausītāju skaitu – to apliecināja arī iepriekšējā viesošanās Rīgā, koncerta biļetes tika izpārdotas dažu dienu laikā.
Grupas pirmsākumi meklējami 2004. gadā, kad basģitārists un komponists Maikls Līgs to izveidoja kā Ziemeļteksasas Universitātes Džeza studiju programmas domubiedru apvienību. Klusajam sākumam sekoja izšķirošs pavērsiens – sastapšanās ar Dalasas gospeļa un R&B mūzikas vidi, kur "Snarky Puppy" skanējums ieguva jaunas krāsas, kļūstot grūvīgāks, tiešāks un emocionāli piesātinātāks. Šajā periodā izveidojās arī grupas kodols – Roberts Sīraits (sitaminstrumenti), Bobijs Spārkss (taustiņinstrumenti) un nu jau mūžībā aizgājušais Šons Mārtins (taustiņinstrumenti).
"Snarky Puppy" muzikālā domāšana sakņojas dialogā starp tradīciju un tagadni. Grupas radošo valodu veido fanks, ritma blūzs, džezs un fusion, gospeļa emocionalitāte, soulmūzikas dziļums un rokmūzikas enerģija, tomēr šīs sastāvdaļas nekad nekļūst par pašmērķi.
"Snarky Puppy" jaunākais albums “Somni”, kas devis nosaukumu arī gaidāmajai turnejai, tapis sadarbībā ar "Metropole Orkest" – Nīderlandē bāzētu kolektīvu, kas plašāku atpazīstamību ieguvis, savienojot džezu, akadēmisko un populāro mūziku. Lai gan albums ir pilnībā instrumentāls, tas izceļas ar izteikti emocionālu valodu. Katrs skaņdarbs pēta kādu no sapņu stāvokļa šķautnēm – mainīgu identitāti, sirreālu loģiku, trauslu tuvības ilūziju un tās savdabīgās emociju atliekas, kas saglabājas pēc pamošanās.
"Snarky Puppy" koncerts Rīgā būs īsts notikums visiem džeza mūzikas baudītājiem – gan tiem, kas tikai sāk savu iepazīšanos ar džeza mūziku, gan pieredzējušiem klausītājiem. Tā būs iespēja klātienē dzirdēt vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu džeza kolektīviem, kura muzicēšana balstās augstā profesionālajā meistarībā un precīzā savstarpējā saspēlē. Šī ir mūzika, kas apvieno sarežģītu formu ar tiešu skanējumu un uzrunā klausītāju bez maldiem.