"Harija Potera" zvaigzne Rūperts Grints atklāj, ka jaunā tēva dzīve ir "izolējoša un traumējoša"
37 gadus vecais aktieris Rūperts Grints, kuram pasaules slavu atnesa Rona Vīzlija loma “Harija Potera” franšīzes filmās, ir divu bērnu tēvs.
Kopā ar partneri Džordžiju Grūmu (34) viņš audzina meitas Vensdeju (5) un Goldiju (10 mēneši). Atšķirībā no influencerēm, kas jauno vecāku lomu uzbur kā pasakai līdzīgu idilli, aktieris ir tiešs un atklāts – ir grūti, ir izolējoši un pat traumējoši. Rūperts Grints atzīst, ka kļūstot par tēvu un piedzīvojot ar to saistīto emocionālo slodzi, viņš ļoti labi saprot savu varoni jaunajā šausmu fantāzijas filmā “Nightborn”.
Pirms režisores Hannas Bergholmas filmas pasaules pirmizrādes aktieris intervijā izdevumam “The Hollywood Reporter” atklāja, ka vecāku loma var būt “izolējoša” un pat “traumatiska” pieredze.
Būdams divu bērnu tēvs, gatavojoties lomai, Grints iedvesmojies arī no savas personīgās pieredzes. Filmā viņš atveido Džonu – vīrieti, kura sieva Sāga sāk ticēt, ka ar viņu jaundzimušo bērnu Kūlu kaut kas nav kārtībā, kamēr ģimene cenšas pielāgoties dzīvei Somijas laukos, tālu prom no Londonas.
“Bailes no iespējamām briesmām, ka mazulim varētu kas notikt, ka kaut kas nav gluži normāli – es to visu piedzīvoju ar Vensdeju,” viņš pastāstīja izdevumam. “Pirmie mēneši var būt ļoti izolējoši. Tā ir briesmīga sajūta – laikā, kam it kā vajadzētu būt vislaimīgākajam dzīves posmam, tas var būt pat traumatisks.”
Rūperts Grints jau iepriekš stāstījis, ka pēc Vensdejas piedzimšanas 2020. gadā viņu mocījusi trauksme, īpaši saistībā ar miegu. “Negribu iedziļināties detaļās, bet pirmā nakts bija vienkārši biedējoša. Tu vispār nevari aizmigt – nepārtraukti pārbaudi, vai viņa elpo,” viņš 2021. gadā atzina programmā “Entertainment Tonight”. “Kopumā miegs man vienmēr ir sagādājis grūtības.”