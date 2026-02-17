Aurēlija Anužīte lietuviešu neatkarības dienu Austrijā atzīmē ar baznīcas apmeklējumu
Lietuviešu izcelsmes Latvijas aktrisi Aurēliju Anužīti-Lauciņu ar vīru uzņēmēju Andri Lauciņu un bērniem dzīves ceļi aizveduši uz Austriju, kur ģimene šā gada 15. februārī ar baznīcas apmeklējumu atzīmēja Lietuvas Republikas Neatkarības dienu.
Tā kā beidzamos gadus Aurēlija Anužīte-Lauciņa par mājām sauc Austriju, kur iekārtojusi savas ģimenes dzīvesvietu un bērni apmeklē skolu, tad arī šeit viņa piemin un atceras savu dzimto Lietuvu. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" aktrise nedēļu pirms Lietuvas Neatkarības dienas atklājusi, ka tai par godu kopā ar ģimeni 15. februārī apmeklēs Vīnes Svētā Otmāra baznīcā notiekošo Svēto Misi, kas norisināsies lietuviešu valodā. “Savukārt 16. februārī – Lietuvas Neatkarības dienā – mājās runāsim tikai lietuviski. Pāri visiem priekiem spēcīgākais ierocis ir lūgt par savu tautu un tās brīvību! Mani visi mīļie draugi, kas dzīvo Latvijā, zina un, ar mani atsveicinoties, lieto lietuviski vārdu bučiukas (skūpsts),” par ģimenei nozīmīgo Lietuvas Neatkarības dienu stāsta Anužīte-Lauciņa.
Panevēžā (Lietuvā) dzimusī Aurēlija Anužīte-Lauciņa 1992. gadā filmas "De Granšānu ģimenes noslēpumi" filmēšanas laukumā iepazinās ar latviešu aktieri Ivaru Kalniņu. Pēc filmas iznākšanas viņi apprecējās, 1994. gadā piedzima dēls Mikus, taču abu aktieru dzīves ceļi šķīrās 1999. gadā. 2005. gadā aktrise apprecējās ar uzņēmēju Andri Lauciņu, viņu laulībā dzimuši pieci bērni – Agate, Jāzeps, Marija, kā arī dvīņi Alberts Jonas un Teodors Jānis.