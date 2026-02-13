Pēc teju 20 gadu pauzes Hilarija Dafa atgriežas uz mūzikas skatuves
Aktrise un dziedātāja Hilarija Dafa, kura 2000. gados dominēja arī mūzikā, pēc gandrīz 20 gadu pārtraukuma atgriežas uz lielās skatuves.
Pēc 10 gadu prombūtnes no mūzikas industrijas aktrise un dziedātāja pagājušā gada novembrī izdeva jauno singlu “Mature”, un 20. februārī plāno laist klajā savu sesto studijas albumu “Luck... or Something”.
Pēc janvārī notikušās četru koncertu mini-turnejas “Small Rooms, Big Nerves” panākumiem Hilarija ceturtdien vietnē “Instagram” paziņoja par “The Lucky Me Tour”. “Nosaukums pasaka visu,” viņa rakstīja. “Es patiesi jūtos tik laimīga, ka atkal varu būt uz skatuves jūsu visu šo skaisto cilvēku priekšā. Es nevaru sagaidīt! Tiekamies “lucky me” turnejā…”
“The Lucky Me Tour” sāksies 22. jūnijā Vestpalmīčā, Floridā, un noslēgsies 2027. gada 12. februārī Mehiko, Meksikā. “The Lucky Me Tour” būs Hilarijas pirmā pasaules turneja 18 gadu laikā — 2007. un 2008. gadā viņa devās koncertturnejā ar “The Dignity Tour”.
Savos pēdējos koncertos viena no savulaik populārākajām bērnības zvaigznēm izpildīja jaunākos singlus, kā arī fanu iemīļotas dziesmas, piemēram, “Wake Up” un “Come Clean”. Viņa arī sajūsmināja publiku, noslēdzot savu Londonas koncertu ar “What Dreams Are Made Of” izpildījumu — šo dziesmu viņa sākotnēji ierakstīja 2003. gada filmas “Lizija Magvaira” skaņu celiņam.
@the.setlist.official Hilary Duff | What Dreams Are Made Of - O2 Shepherd’s Bush Empire 19th January 2026 @hilaryduff @Hilary Duff HQ #hilaryduff #smallroomsbignerves #whatdreamsaremadeof #lizziemcguire #lizziemcguiremovie @Live Nation UK @Live Nation Concerts ♬ original sound - The Setlist Official
Hilarija Dafa 2000. gados bija ne tikai iemīļota aktrise, bet arī ļoti veiksmīga popmūzikas zvaigzne — viņas albums “Metamorphosis” kļuva par vienu no tā laika skaļākajiem jauniešu popmūzikas izdevumiem, bet tādas dziesmas kā “So Yesterday” un “Come Clean” nostiprināja viņu starp savas paaudzes atpazīstamākajām balsīm.