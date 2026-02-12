VIDEO: Rīgā uzstāsies itāļu ģitārists Luka Strikanjoli
27. februārī koncertzālē “Spīdola” VEF kvartālā uzstāsies itāļu akustiskās ģitāras virtuozs Luka Strikanjoli, ziņo portāls balticevents.info.
Luka ir dzimis Varezē, Itālijas ziemeļos. Jau no 10 gadu vecuma viņš sāka apmeklēt ģitārspēles nodarbības. Laika gaitā viņu arvien vairāk sāka interesēt netradicionālas ģitārspēles tehnikas – viņš daudz eksperimentēja ar instrumentu un izmēģināja tā apvienošanu ar citiem instrumentiem. Luka ātri guva panākumus un tika pamanīts. Viņš uzvarēja dažādos šovos, kuros tika demonstrēti jaunie talanti, bet 22 gadu vecumā kļuva par vienu no pirmajiem jaunajiem itāļu ģitāristiem, uz kuru uzmanību pievērsa pazīstamais amerikāņu ģitāras izdevējs “CandyRat Records”.
Īsts izrāviens notika 2015. gada februārī, kad Luka publiskoja savu versiju slavenajam AC/DC hitam “Thunderstruck”. Jau pēc mēneša jaunais ģitārists saņēma piedāvājumus no visas pasaules. 2015. gada septembrī Luka devās savā pirmajā turnejā pa Lielbritāniju un kļuva par visvairāk apspriesto ģitāristu pasaules mēroga ģitāristu forumā “London Acoustic Guitar Show”
Oktobrī iznāca viņa pirmais album, kas uzreiz tika pārdots lielos tirāžos visā pasaulē. 2015. gadu Luka noslēdza ar koncertturneju Vācijā, bet 2016. gadā iekaroja Ķīnu un Skandināviju. Pēc tam mūziķis veiksmīgi koncertēja ar saviem šoviem ASV un Kanādā.
Viņš ir vienīgais pasaulē, kurš spēj vienlaikus spēlēt uz 2, 3 un pat 5 ģitārām. Spēles laikā viņš izmanto arī kājas. Leģendārais Stenlijs Džordans (4 “Grammy” nominācijas) ir teicis, ka Luka ir paplašinājis “fingerstyle” žanru līdz “fingerfootstyle”.
Rīgā mūziķis prezentēs jaunu šovu sava Eiropas koncerttūres “High Voltage” ietvaros. Biļetes pieejamas kasē un Ticketbest kasē.