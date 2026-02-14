Bez sveču gaismas un rožu buķetes. Kriss Hemsvorts atklāj, cik "ikdienišķi" bildinājis sievu Elsu Patakiju
42 gadus vecais austrāliešu aktieris Kriss Hemsvorts pastāstījis, kā lūdzis savas mīļotās Elsas Patakijas roku. Šis brīdis bijis pārsteidzoši vienkāršs un bez īpašas romantikas.
Kriss Hemsvorts un Elsa Patakija apprecējās 2010. gadā. "Atriebēju” sāgas zvaigzne atklāja, ka par laulībām abi ar Elsu bija runājuši jau pirms bildinājuma, un viss noticis pavisam mierīgā noskaņā – apmēram: “Jā, kāpēc gan ne?”
Viesojoties austrāliešu radio šovā “Fitzy, Wippa and Kate”, Kriss sacīja: “Tas it kā noņēma visu lielo gaidu spriedzi. Šī sajūta – ‘Kāpēc ne? Šobrīd man nav padomā nekas labāks, paskatīsimies, kā būs.’” Lai gan bildinājums bija neiedomājami vienkāršs, viens no pasaulē pelnošākajiem aktieriem tomēr mēģināja piešķirt nozīmīgā jautājuma brīdim kaut nedaudz īpašāku noskaņu. Hemsvorts izdomāja saderināšanās gredzenu paslēpt šokolādes kārbā un tad lūgt Patakijas roku.
Viņš paskaidroja: “Man gredzens bija rokā, kabatā, un es nodomāju – vajadzētu izdarīt kaut ko foršu. Tas bija viss radošums, uz ko biju spējīgs – ieliku to šokolādes kārbā.”
Pāris salaulājās 2010. gadā, un viņiem ir trīs bērni – meita Indija Rouza un dvīņu dēli Saša un Tristans.