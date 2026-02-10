Noskaties! Publiskots Alises Zariņas jaunās filmas "Nospiedumi" treileris
Šonedēļ publiskots režisores un scenāristes Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" ("Flesh, Blood, Even a Heart") treileris.
Filma "Nospiedumi", kas nominēta nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" 10 kategorijās, kinoteātros būs skatāma no 6. marta.
2019. gadā uz ekrāniem nonāca Alises Zariņa pirmā spēlfilma "Blakus", bet pērn – kopā ar Lieni Lindi veidotā daudzsēriju filma "Asistente". "Nospiedumi" ("Flesh, Blood, Even a Heart") pasaules pirmizrādi piedzīvoja Tallinas kinofestivālā "Melnās naktis" pērn rudenī, un tā ir nominēta nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās.
Ieskats režisores Alises Zariņas filmā "Nospiedumi"
Režisore un scenāriste Alise Zariņa saka: "Man ir svarīgi turpināt stāstīt savas paaudzes stāstu. Filmas "Nospiedumi" centrā ir attiecības starp paaudzēm un mūsu kolektīvās traumas, paskatoties uz tām ar vieglumu un humoru. Filmas komanda ir lepna, ka darbs jau izrādīts Tallinā, Parīzē un Bostonā, un esam patīkami satraukti, ka beidzot tas tiks nodots arī skatītājiem Latvijā, jo tieši par mums pašiem ir šis stāsts.”
Filmas "Nospiedumi" galvenās varones Līvas (atveido Ieva Segliņa) dzīvē pēkšņi atgriežas tēvs – nerealizējies mākslinieks, kurš pārliecinoši realizējies kā alkoholiķis. Līvas pašapziņa, romantiskās attiecības un dvēseles miers tiek stipri satricināti. Lai arī kā Līva to nevēlētos atzīt, ne visas traumas dziedē laiks. Dažas paliek ar mums neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs vēlētos piedot, pieņemt vai vismaz kļūt pietiekami ciniski, lai varētu par tām pasmieties.
Galvenās lomas filmā atveido aktietri Ieva Segliņa, Gatis Maliks, Leonarda Ķestere, tēva un dēla duo Eduards Johansons un Januss Johansons, Anta Aizupe. Filmas radošajā komandā ir operators Mārtiņš Jurevics, filmas mākslinieks Juris Žukovskis, montāžas režisors Armands Začs, kostīmu māksliniece Ance Beinaroviča, grima māksliniece Emīlija Eglīte, komponists Oskars Jansons un citi. Filmas producenti ir Alise Rogule un Roberts Vinovskis, tā tapusi studijā "Mima Films".