"Apbrīnas ielejas" pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī 2026. gada februārī
2026. gada 5. februārī Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē notika režisora Matīsa Kažas iestudētās "Apbrīnas ielejas" pirmizrāde.
FOTO: ļaudis dodas Jaunajā Rīgas teātrī baudīt Matīsa Kažas iestudētās "Apbrīnas ielejas" pirmizrādi
"Kad tev bija viens vai divi gadiņi, mamma tev dziedāja šūpuļdziesmas. Tu nesaprati izdziedāto vārdu nozīmi, bet ķēri zilbes kā krāsu triepienus. Ķēri un iemācījies dziesmu. Ir pagājuši daudzi gadi. Joprojām tu galvā redzi šos triepienus. Un redzi mammu," teikts "Apbrīnas ielejas" anotācijā. "Izrāde pēc Pītera Bruka, Marī Elēnas Estjēnas un Aleksandra Lurija lugas "Apbrīnas ieleja" motīviem būs par dievišķā meklējumiem neparastajā. Par cilvēka smadzeņu savādo dabu un ļoti savādu atcerēšanos. Kur vārdus redzam krāsās, bet mūziku varam sagaršot. Tas būs veltījums izcilajam un ar Latviju saistītajam režisoram Pīteram Brukam viņa simtgadē, apvienojot sūfiju mitoloģiju un pētījumus par īpatnēju fenomenu - sinestēziju."
Autori - Pīters Bruks, Marī Elēna Estjēna, Aleksandrs Lurija, režisors - Matīss Kaža, telpogrāfs - Reinis Dzudzilo, kustību māksliniece - Ramona Levane, komponiste - Elīza Dombrovska, dramaturģe un režisora asistente - Elza Marta Ruža, gaismu mākslinieks - Niks Cipruss. Lomās: Guna Zariņa, Vilis Daudziņš, Gerds Lapoška.