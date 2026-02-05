Par konkursa “Daugavpils Ir Talants” uzvarētāju kļūst Jesenija Kolosova
Sestdien, 31. janvārī, Daugavpils Kultūras pilī notika konkursa “Daugavpils Ir Talants” fināls, kas pulcēja gandrīz pilnu skatītāju zāli. 1. vietu un galveno balvu 2500 eiro ieguva Jesenija Kolosova.
Skatuve šajā vakarā kļuva par vietu daudzveidīgiem priekšnesumiem, kuros savijās enerģija, radošums un jauniešu talants, vēstī Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Finālā piedalījās 12 dalībnieki, katrs ar savu īpašu priekšnesumu. Skatītāji varēja baudīt vokālos un deju numurus, klavierspēli un cirka elementus. Šie priekšnesumi veidoja dinamisku un žanriski bagātu programmu.
Vakaru atklāja konkursa pirmās sezonas uzvarētāja Aļina Kaļina. Kā īpašā viešņa uzstājās Alisa May. Programmu papildināja arī meistarklase, ko vadīja žūrijas loceklis, Daugavpils teātra aktieris Sandis Ulpe, demonstrējot profesionālu skatuves meistarību.
Vakara noslēgumā tika paziņoti konkursa laureāti.
1. vietu un galveno balvu 2500 eiro ieguva Jesenija Kolosova. 2. vietu un 1500 eiro balvu saņēma Luiza Prokofjeva. 3. vietu un 1000 eiro balvu dalīja Anna Zotikova un Jegors Korobkovs.
Jau februārī sāksies pieteikšanās konkursa trešajai sezonai, kuras balvu fonds būs 10 000 eiro.