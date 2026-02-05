Rudenī Rīgā koncertēs sintpopa leģendas "Camouflage"
Sintpopa leģendas "Camouflage" atgriežas - slavenā vācu grupa šī gada oktobrī uzstāsies Latvijā.
Megahitu "The Great Commandment" un "Love Is a Shield" autori aicina fanus uz koncertu, kas notiks 16. oktobrī koncertzālē "Palladium Rīga".
Vācu grupa “Camouflage” tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajiem sava žanra pārstāvjiem līdzās tādām mūzikas leģendām kā “Depeche Mode”, “Erasure”, “Pet Shop Boys”, “a-ha”, “OMD” un citām. Viņu ikoniskās dziesmas “Love Is a Shield” un “The Great Commandment” jau sen kļuvušas par popmūzikas klasiku, savukārt singli “Strangers’ Thoughts”, “Heaven (I Want You)”, “Me and You” un “I Can’t Feel You” guvuši plašu popularitāti. Starp nozīmīgākajiem grupas albumiem jāizceļ “Voices & Images” (1988), “Methods of Silence” (1989) un “Sensor” (2003).
Pēdējos gados “Camouflage” albumu atkārtotie izdevumi piedzīvojuši lielus panākumus. Albuma “Spice Crackers” (1995) 30 gadu jubilejas izdevums pagājušā gada decembrī atgriezās Vācijas topa 37. vietā, savukārt “Bodega Bohemia” (1994) 2024. gadā sasniedza 10. vietu. Vēl lielākus panākumus guva labāko dziesmu apkopojums “Rewind to the Future and Goodbye”, kas 2024. gadā ierindojās 8. vietā Vācijas oficiālajā albumu topā. Koncertos grupa izpilda savas slavenākās dziesmas no dažādiem radošās darbības posmiem, piedāvājot klausītājiem aizraujošu muzikālu ceļojumu cauri savai karjerai.