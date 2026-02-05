Laiks celt vēl vienu sniegavīru! Olafa lomas ierunātājs dod mājienu par "Ledus sirds" trešo filmu
Iemīļotās Disneja animācijas filmas "Ledus sirds" fani visā pasaulē var gavilēt, jo saņemtas priecīgas ziņas par trešo daļu. Ar šiem jaunumiem dalījies viens no lomas ierunājušajiem aktieriem.
Džošs Gads, kurš filmā ierunā jautro sniegavīru Olafu, savā “Instagram” profilā publicējis fotogrāfiju, kurā redzams ar mīksto sniegavīra rotaļlietu rokās. Viņam līdzās stāv arī filmas veidotāji un animatori. Pie fotogrāfijas aktieris raksta: “Trešā reize vienmēr ir veiksmīga. Laiks uzbūvēt vēl vienu sniegavīru. #frozen3”
Septiņus gadus pēc iepriekšējās filmas iznākšanas “Ledus sirds” gatavojas atgriezties uz lielajiem ekrāniem ar nākamo filmu. Jaunā ekranizējuma režisori būs Dženifera Lī un Trents Korijs.
Disneja studija oficiāli paziņoja par trešās filmas tapšanu jau 2023. gadā, norādot, ka darbs pie tās ir sācies. Savukārt Džoša Gada jaunākais ieraksts, kur viņš redzams kopā ar filmas radošo komandu, liecina, ka projekts ir būtiski pavirzījies uz priekšu.
Šī vēsts sekojusi pavisam īsi pēc paziņojuma, ka Džošs Gads, Kristena Bella un Idina Mencela noslēguši “rekordienesīgus līgumus” par darbu pie filmām “Ledus sirds 3” un “Ledus sirds 4”. Šie tiek uzskatīti par vislielākajiem honorāriem, kādus balss aktieri jebkad saņēmuši animācijas filmu vēsturē.
Kristena Bella, intervijā izdevumam “Variety” runājot par trešo filmu, iepriekš atzina, ka ir izlasījusi scenāriju, taču piebilda: “Tas arī viss, ko varu pateikt. Man ir stingri aizliegts atklāt detaļas.”
Ilgi gaidītās filmas “Ledus sirds 3” pirmizrāde visā pasaulē paredzēta 2027. gada 24. novembrī.