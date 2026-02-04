“Man nav daudz naudas”: Niks Endziņš atklāti par dārgo bildinājumu Sindijai
Nesen par saderināšanos paziņojuši influencere Sindija Bokāne un par viltus ziņu “tēvu” dēvētais Niks Endziņš. Ne mazāk apspriesta sabiedrībā ir arī bildinājuma “cenu zīme”.
No pārdomāti izvēlēta saderināšanās gredzena un iespaidīga rožu klēpja līdz dziedātāja Nikolaja Puzikova uzstāšanās un grezna “prezidenta” numuriņa rezervācijai viesnīcā, Niks licis noprast, ka šim bildinājumam iztērējis vērienīgu summu.
Lai gan Niks precīzu summu neatklāj, atbildot uz sekotāju jautājumiem sociālajā tīklā “Instagram”, viņš norāda: “Lai jūs saprastu, man nav daudz naudas, es neesmu miljonārs. Šim bildinājumam es iztērēju lielu summu, jo mīlu Sindiju. Es varēju uztaisīt nedaudz lētāku bildinājumu un tāpat zinu, ka Sindija man teiktu jā! Es tajā brīdī nedomāju par naudu, es varēju to naudu ieguldīt biznesā, kas man vēlāk atnestu daudz vairāk naudas. Man svarīgāk bija sagādāt meitenei skaistu bildinājumu, lai viņa to atcerētos visu mūžu."
Pāris kopā ir vien pāris mēnešus. Sindija un Niks iepazinās aizvadītā gada oktobra beigās sociālajā tīklā “Instagram”.