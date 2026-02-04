FOTO: Šapela Roana ignorē kritiku par savu atkailināšanos uz “Grammy” sarkanā paklāja (18+)
Sabiedrību un sociālo tīklu lietotājus šokēja popzvaigznes Šapelas Roanas drosmīgais iznāciens 2026. gada “Grammy” ceremonijā. Uz sarkanā paklāja viņa ieradās caurspīdīgā, tumši sarkanā kimono, ko pēc brīža novilka, atsedzot krūtis ar zelta pušķīšiem. Tomēr ko par šo iznācienu domā pati dziedātāja?
Dziedātāja sacēla lielu ažiotāžu, ierodoties uz sarkanā paklāja pielāgotā, caurspīdīgā “Mugler” kleitā ar optiski “neredzamu” korsetes daļu, no kuras vijās tumši sarkanā auduma drapējums. Aizmugurē tas pārgāja garā šlepē, un zem tās bija redzamas melnas apakšbiksītes. Sākumā tērps atgādināja kimono, taču viņa to teatrāli novilka, pozējot fotogrāfiem. Šis drosmīgais gājiens atsedza viņas krūtis, un šķita, ka tērpu vietā notur vien gredzeni.
“Grammy” vakara pikantākais mirklis: Šapelas Roanas atklātais tēls
Pati Šapela atzīst, ka viņu neuztrauc tas, ko citi domā par viņas pretrunīgi vērtēto tērpu “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā.
“Ķiķinu, jo man pat neliekas, ka šis ir TIK šokējošs tērps,” Šapela rakstīja “Instagram”, pievienojot fotogrāfijas ar savu drosmīgo tērpu. “Izskats patiesībā ir tik foršs un dīvains. Iesaku vienkārši izmantot savu brīvo gribu — tas ir ļoti jautri un muļķīgi.”
Kleita bija iedvesmota no “Mugler” “Jeu de Paume” 1998. gada pavasara/vasaras augstās modes kolekcijas, kurā bija arī kleita ar caurdurtu krūtsgala motīvu.
Tiešsaistē Šapelas Roanas izskats izpelnījās pretrunīgas atsauksmes — daļa slavēja popzvaigzni, bet citi to kritizēja. “Daži cilvēki acīmredzot nekad dzīvē nav redzējuši krūtis, un tas ir redzams,” viens lietotājs komentēja zem viņas “Instagram” ieraksta. Savukārt citi uzsvēra, ka “tā nav mode” un ka “Šapela vienkārši meklē uzmanību”.
Šogad Roana tika nominēta “Gada ieraksta” un “Labākais popmūzikas solo izpildījums” kategorijās — abās par hitu “The Subway”, kas iznāca jūlija beigās.