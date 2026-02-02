IMDb nežēlo: filma par ASV pirmo lēdiju saņem ārkārtīgi zemu vērtējumu
Lai arī pretrunīgi vērtētā dokumentālā filma “Melānija”, kuras centrā ir pirmā lēdija Melānija Trampa, pārsteigusi kino kasi, vietnē IMDb filma izpelnījusies katastrofāli zemu vērtējumu.
Vietnē IMDb dokumentālā filma “Melānija” saņēmusi īpaši zemu skatītāju vērtējumu — tikai 1,3 balles no 10, kas jau izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos par filmas kvalitāti un tās polarizējošo uztveri.
Arī vietnē Rotten Tomatoes filmai ir bēdīgs starts – tikai 11% pozitīvs “Tomatometer” vērtējums.
Filmas režisors ir Brets Ratners, kurš kopš 2017. gada, kad noliedza pret viņu izvirzītās seksuālās uzmākšanās apsūdzības, faktiski bijis “izstumts” no Holivudas. Filmai “Melānija” sākotnēji tika prognozēts 3–5 miljonu ASV dolāru startu, bet tiek norādīts, ka filma jau nopelnījusi 7 miljonus.
Viss, kas pārsniedz 1 miljonu, ir “milzīgs skaitlis,” nedēļu pirms pirmizrādes intervijā USA TODAY sacīja Exhibitor Relations vecākais mediju analītiķis Džefs Boks. “Tas nozīmētu, ka uz šo filmu atnāca daudzi cilvēki, kuri parasti uz kino nemaz neiet.”
Melānija Trampa pirms nedēļas rīkoja filmas privātu seansu Baltajā namā, bet 29. janvārī viņa kopā ar daudziem viesiem piedalījās filmas pirmizrādē Trampa Kenedija centrā Vašingtonā.