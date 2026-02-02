Šis bija par traku? Šapela Roana uz “Grammy” paklāja parāda vairāk, nekā gaidīts (18+)
Hita “Pink Pony Club” autore Šapela Roana 2026. gada “Grammy” ceremonijā atstāja maz vietas iztēlei: viņa ieradās caurspīdīgā tumši sarkanā (burgundijas) kimono, ko uz sarkanā paklāja novilka, atsedzot kailas krūtis ar zelta pušķīšiem.
Popzvaigzne, kura šogad saņēma divas “Grammy” nominācijas, uz apbalvojuma sarkanā paklāja parādījās tikai otro reizi savā karjerā. Un šogad viņa izskatījās vēl iespaidīgāk nekā savā satriecošajā debijā 2025. gadā.
Viņa sacēla lielu ažiotāžu, ierodoties uz sarkanā paklāja pielāgotā, caurspīdīgā “Mugler” kleitā ar optiski “neredzamu” korsetes daļu, no kuras kārtojās tumši sarkanā auduma drapējums. Aizmugurē tā pārgāja garā šlepē un zem tās bija redzamas viņas melnās apakšbiksītes.
Sākumā tas izskatījās pēc kimono, taču viņa to teatrāli novilka, pozējot fotogrāfiem. Šis drosmīgais gājiens atsedza viņas krūtis, un šķita, ka tērpu vietā notur vien gredzeni.
“Grammy” vakara pikantākais mirklis: Šapelas Roanas atklātais tēls
Roanas tēls bija iedvesmots no Manfreda Tjerī Muglera 1998. gada pavasara/vasaras augstās modes kolekcijas “Jeu de Paume”, ko Miguel Castro Freitas pārskatīja un aktualizēja 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijai.
Šogad Roana tika nominēta “Gada ieraksta” un “Labākais popmūzikas solo izpildījums” kategorijās — abās par viņas hitu “The Subway”, kas iznāca jūlija beigās.
