Dziesmu konkursa "Supernova" pirmais pusfināls
Sestdien noskaidroti pirmie Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa "Supernova" fināla dalībnieki.
“Supernovas” pirmais pusfināls aizvadīts: zināmi mūziķi, kas cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā
Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” pirmā pusfināla tiešraidē pēc skatītāju un žūrijas kopvērtējuma rezultātiem noskaidrots, kuri pieci dalībnieki konkursa finālā 14. februārī sacentīsies par iespēju iegūt uzvarētāja titulu un pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijas pilsētā Vīnē.
Finālā iekļuvuši (alfabēta secībā):
- “De Mantra” ar dziesmu “Let Them”
- “ELPO” ar dziesmu “Blakus”
- Emilija ar dziesmu “All We Ever Had”
- “Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad”
- TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “#010126 CODA”
Par pusfinālistiem un finālistiem plašāku informāciju iespējams uzzināt portālā LSM.lv, tostarp par to, kā radušās konkursa dziesmas un kāds ir mūziķu vēstījums.
Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa “Supernova” pusfinālā noteica LSM izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un Sabiedriskā medija pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LSM žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.
Konkursa “Supernova” otrais pusfināls – 7. februārī, savukārt fināls – 14. februārī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv, LSM.lv, kā arī klausāms Latvijas Radio 5.